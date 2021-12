L'hoteleria valenciana engega una campanya de conscienciació per a viure el Nadal sense "baixar la guàrdia"

Sota el lema 'Celebremos cuidándonos', el sector apel·la a "la responsabilitat de tot el col·lectiu empresarial i de tota la societat en el seu conjunt per a afrontar aquesta campanya de Nadal i les celebracions i reunions familiars que tindran lloc les pròximes setmanes".

La campanya recorda les mesures que cal mantindre, principalment l'ús de la mascareta quan no s'està consumint i la ventilació dels espais interiors, i insta la vacunació d'aquells que encara no ho han fet.

En un context com l'actual, amb l'auge de contagis i el que suposa per al sector les cancel·lacions que ja s'han produït, especialment en l'àmbit de les empreses, des de Conhostur es reitera que l'hoteleria "està preparada per a treballar amb les mesures adequades".

"Ja sabem per l'experiència de l'any passat, que quan les reunions es deixen de fer en hoteleria i es traslladen a l'àmbit privat, a les pròpies cases, es baixa la guàrdia i existeix més risc de contagi", recalquen.

Conhostur ressalta que el sector "està col·laborant també amb la implantació del passaport COVID que és un mecanisme que està dotant de més seguretat a molts clients".

La campanya, que compta amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, estarà visible en mitjans de comunicació, així com a través de cartelleria en els propis establiments d'hoteleria i les xarxes socials.