Cvirus.- CSIF assenyala que el Clínic de València habilitarà tres quiròfans com a UCI de pacients covid

Per açò, urgeix la Conselleria de Sanitat a reforçar amb més plantilla l'hospital i a agilitzar l'ampliació prevista del recinte ja que ha advertit que l'actual situació de "falta d'espai i sobrecàrrega laboral s'agreujarà".

Aquest departament atén un àrea que abasta al voltant de 300.000 habitants de València i de l'Horta Nord i la seua plantilla no arriba als 4.000 professionals. A més de tindre una de les ràtios "més elevades" quant a pacients per sanitari, l'hospital Clínic es caracteritza per unes instal·lacions "obsoletes i insuficients", pendents d'ampliació.

El sindicat assenyala que aquesta circumstància, que "s'allarga en el temps", de falta de mitjans provoca "demores assistencials com que estiguen citant pacients a consultes ja per al mes d'agost o que intervencions de traumatologia es planifiquen per a realitzar dins de deu mesos".

CSIF continua relatant que eixe tancament de quiròfans ocorrerà en un context de clausura de sis llits d'UCI para pacients coronaris a causa de l'aparició del fong Aspergillus. Aquest fet requereix d'un canvi de maquinària per a regular el sistema d'aire condicionat que s'està dilatant de manera "injustificada i que podria no produir-se fins a avançat ja el pròxim any", segons el sindicat.

Com a solució provisional davant la falta d'espai lliure per a situar a pacients en la unitat de vigilància intensiva, que s'està perllongant a l'excés, han habilitat quatre llits per a coronaris en Observació B, un lloc que "no reuneix les condicions adequades com a UCI".

La central sindical recalca que la nova onada de la pandèmia està deixant en evidència de nou les manques" de l'Hospital Clínic Universitari. Per açò, urgeix Conselleria a escometre l'ampliació del recinte i a reforçar-lo amb més personal per a poder atendre, en les condicions adequades, l'àrea tan extensa de població que cobreix.

De la mateixa manera, insta a Gerència del departament a derivar pacients a altres centres si paralitza quiròfans perquè no es vegen perjudicats per un major retard en les seues operacions. Denúncia igualment "la falta d'informació al personal i la precipitació en els canvis de quadrants de la plantilla" i exigeix més previsió i transparència per a millorar l'organització dels professionals de l'Hospital Clínic Universitari de València.