Acaip critica l'absència de metges a les nits en la presó de Picassent: "És inconcebible"

Per a denunciar aquesta situació, des de l'organització sindical, en un comunicat, han posat d'exemple els fets ocorreguts durant la passada matinada, quan una interna ha trencat aigües i "ha sigut necessari cridar el SAMU per a traslladar-la a un centre hospitalari".

Els fets han ocorregut sobre la 01.00 hores de la passada matinada en el mòdul 17. La dona ha sigut traslladada a un centre sanitari on posteriorment ha donat a llum, segons han confirmat a Europa Press des d'Institucions Penitenciàries.

Acaip ha criticat que en el moment en què van succeir els fets "no havien facultatius" en el centre penitenciari i ha criticat que la presó de Picassent, la "més gran d'Espanya", està "sense metges durant la nit".

A més, apunten al fet que aquesta "delicada" situació "pot passar en moltes altres situacions que es produeixen freqüentment en un centre penitenciari, com a sobredosi, autolesions, agressions o intents de suïcidi".

El sindicat ha concretat que, "dels 21 facultatius que hauria d'haver-hi en el centre, només hi ha 5, dels quals només 2 estan en disponibles. Una altra està en termini possessori i 2 en situació de baixa laboral per esgotament i estrés laboral".

En aquest punt, ha assenyalat que la població reclusa del centre "està per damunt dels 1.900 interns, molts amb greus patologies, a més en plena sisena ona de la pandèmia del coronavirus", i ha remarcat que, "per molt que s'insistisca en açò, l'infermer de guàrdia no pot realitzar les mateixes funcions que un facultatiu".

Davant aquesta situació "extremadament delicada", ha qualificat de "inconcebible" que des de la Secretaria General d'IIPP "l'única solució que s'ha buscat aquesta falta de facultatius haja sigut l'eliminació de les guàrdies nocturnes i culpar la comunitat autònoma de no acceptar el traspàs de les competències en matèria de sanitat penitenciària, que hauria d'haver-se produït fa més de 15 anys".