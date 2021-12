Activan la construcción de 122 viviendas de la nueva fase de Santa Adela, que incluye demoliciones

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha explicado tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, que, con el acuerdo, el gobierno municipal da un paso más en su "compromiso" por acelerar la ejecución de la "última gran intervención del plan de regeneración", ha dicho, en alusión a que las "dos fases que restan son mucho más fáciles en su gestión, dado que no implican demolición de edificación y construcción de un edificio", sino que tanto la 4 como la 5 son intervenciones de rehabilitación.

El acuerdo se produce una vez que el pasado 25 de noviembre el mismo órgano ejecutivo aprobase la generación de un crédito por importe de 780.000 euros, con el que, tal y como ha recordado el edil, el gobierno municipal "adelanta el dinero para acelerar el proceso administrativo y técnico" e insta a la Junta de Andalucía a que asuma sus compromisos con esta barriada granadina, "y adelanten la aprobación de la orden de subvenciones autonómicas, en relación a Santa Adela, ya que si no la consignan en junio de 2022, pondrán en peligro la ejecución de esta fase".

El concejal de Urbanismo ha advertido de que si el Gobierno autonómico no consigna la subvención prevista para este proyecto "no podremos licitar las obras en 2022 tal y como se prevé en nuestra propuesta de participación de cada administración, con lo que la nueva fase se retrasaría dos años sobre los plazos previstos".

"Para que los vecinos no tengan que esperar nosotros vamos a adelantar un millón de euros para que podamos avanzar con el arquitecto en la redacción del proyecto y al mismo tiempo podamos adelantar en los trabajos de gestión que este programa tiene", ha informado, para a continuación mostrar su preocupación por la "renuncia del Gobierno autonómico a aprobar el presupuesto para 2022".

Según ha informado, el proyecto de la última fase de Santa Adela presentado por el Ayuntamiento de Granada, en tanto que institución que gestiona la regeneración y renovación urbana de Santa Adela, supondrá una inversión de 13.292.398 euros, de los que 6.490.388 corresponderán al Consistorio, 4.362.000 euros al Gobierno central y 6.490.388 euros a la Junta.

Este plan, a su vez, contempla un reparto por anualidades del año 2021 al 2024 con una previsión que obliga al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a destinar 4.362.000 euros este año, un hecho que tal y como Fernández Madrid ha reconocido "no va a ocurrir" por "el retraso" autonómico en la aprobación de la orden de delimitación de las áreas de regeneración y renovación urbana en las que se encuentra Santa Adela.

Así, según ha mantenido, pese a que la orden que regula dichas áreas se produjo el 23 de noviembre de 2020, su delimitación no se llevó a cabo hasta el 30 de junio de 2021. Una vez aprobado, el Ayuntamiento de Granada procedió el 21 de septiembre de 2021 a presentar la propuesta de participación por anualidades, previstas de 2021 a 2024, para abordar la construcción de la nueva fase de Santa Adela.

Ante esta situación, el equipo de gobierno ha decidido adelantar 1.030.000 euros correspondientes a la anualidad de 2022, "de manera que en el momento en que se ingresen las aportaciones por parte de la Junta y el Gobierno podamos licitar las obras", a la vez que ha destinado ya 589.130 euros para desarrollar un programa de productividad que permite adelantar los trabajos previos, como son asesoramiento jurídico, proyectos de tasación y reparcelación o el programa de realojos.

Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento de Granada "no" va pagar la reclamación en concepto de intereses de demora "de entorno 190.00 euros" realizada por la Junta de Andalucía a la ciudad por la subvención de 7.844.000 euros correspondiente a la anterior fase, de la que le "hemos ahorrado 2.318.778 euros".

ALEGACIONES ANTE LA JUNTA

"Ya les anuncio que este Ayuntamiento no va a pagar un dinero por haberle ahorrado a la Junta de Andalucía un dinero, por lo que si no atienden las alegaciones que hemos presentado, recurriremos a los tribunales y será un juez el que diga si la ciudad tiene que pagarlo o no", ha asegurado.

Para el edil, según ha informado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una reclamación realizada "supuestamente por no haber hecho un buen uso de esta subvención" cuando, según sus palabras, "hemos hecho una gestión eficaz tal y como demuestra el ahorro de más de dos millones de euros, por lo que no entiendo que nos apliquen la Ley de Haciendas Locales en materia de subvenciones", ha dicho, para a continuación añadir que "o bien han perdido el norte o están haciendo política a costa de la ciudad".

En este sentido, ha reiterado que, según el convenio firmado el Consistorio no era beneficiario de una subvención, "sino que eramos gestores y promotores de esa subvención, de hecho hemos participado con un 29 por ciento en el coste de esta intervención, no hemos superado los costes medios del mercado que establece la comunidad autónoma y, además, si hubiese habido sobrecostes los hubieses asumido el Ayuntamiento".