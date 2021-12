Cvirus.- Marco apel·la a la responsabilitat durant el Nadal per a contindre l'augment de contagis a Castelló

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presidit aquest divendres la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal) per a analitzar l'evolució de la situació epidemiològica en la ciutat, en la qual ha apel·lat a la responsabilitat durant el Nadal per a contindre l'augment de contagis de Covid-19.

A la trobada també han assistit el regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate; i la regidora de Cultura, Verònica Ruiz; al costat de representants policials i altres membres que conformen aquest comité de coordinació política i tècnica.

En la reunió s'ha abordat l'augment dels contagis en la ciutat de Castelló que, segons les últimes dades fetes públics per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situa la incidència acumulada en 695,50 positius per cada 100.000 habitants.

En els últims 14 dies s'han registrat a la ciutat un total de 1.212 positius. "És imprescindible que tots i totes actuem amb responsabilitat durant aquestes dates en les quals són més habituals les trobades entre familiars i amics i que visquem el Nadal amb responsabilitat", ha manifestat Marco.

L'alcaldessa també ha recordat la importància de la vacunació i ha recordat la pròxima obertura de la Pèrgola els dies 22 i 30 per a acudir sense cita prèvia i del 27 al 29 per a les persones majors de 60 anys citades a través de SMS.

DENÚNCIES

Durant el Cecopal, s'ha donat compte de l'últim balanç de denúncies per incomplir les mesures de prevenció. Aquest mes de desembre, i a data del passat dia 14, s'han realitzat 81 propostes de sanció. D'elles, 33 per consum d'alcohol en via pública, 32 per incompliments d'altres mesures com no guardar la distància, 6 per no portar mascareta, 5 per no exhibir el certificat covid i una sanció a un establiment per no sol·licitar el citat certificat.

Quant als controls, s'ha acordat l'increment de les inspeccions a aquells locals que han d'exigir el certificat covid per a controlar el compliment de la mesura. També es treballa en col·laboració amb els locals d'oci nocturn per a promoure mesures de conscienciació.