El Consell busca mecanismes de compensació davant l'encariment de les matèries primeres per a la construcció

"Estem en contacte amb el Govern d'Espanya perquè faça una modificació legislativa que permeta revisar eixos contractes ja adjudicats, com s'està fent en altres països d'Europa. En tot cas, la Generalitat també està buscant jurídicament alguna via per a poder realitzar les compensacions necessàries", ha subratllat.

Així li l'ha traslladat en la reunió amb la junta directiva de Fecoval encapçalada pel seu president, José Luis Santa Isabel, després de la clausura de l'assemblea de la federació, informa la Generalitat.

Arcadi España ha assegurat que la Generalitat és conscient que l'alça del preu de les matèries primeres, entre unes altres del ferro i productes imprescindibles en la construcció i en l'obra pública, ha tingut un alt impacte en els contractes de les empreses amb alguna adjudicació.

Actualment, ha lamentat que els preus de licitació no es corresponen amb els de les matèries primeres, "i açò suposa un menyscapte econòmic i està el risc que es puguen paralitzar moltes obres".