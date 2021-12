Cvirus.- Alacant suspèn la festa de Nit de cap d'any a l'Ajuntament davant l'augment de contagis

L'equip de govern, en un comunicat, ha argumentat la decisió de cancel·lar la festa nocturna de Nit de cap d'any per raons de "prudència i cautela" davant l'augment dels casos de coronavirus detectat en les últimes setmanes, al mateix temps que ha fet una telefonada a la "responsabilitat" als alacantins i visitants per al compliment de les normes sanitàries per a frenar l'expansió del virus.

Així mateix, a fi d'evitar perjuís a l'empresa adjudicatària del cotillón nocturn -ara cancel·lat-, l'Ajuntament renegociarà el contracte perquè la mateixa mercantil puga encarregar-se de l'organització de la Nit de cap d'any del pròxim any.