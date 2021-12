Moncloa avala que Cataluña ponga dos profesores en aulas de niños que quieran castellano

El Gobierno ha avalado este viernes la idea de la Generalitat de Cataluña de poner dos profesores en aquellas aulas de colegios en las que haya alumnos que soliciten aprender en castellano, ya que entiende que propuestas como esta van "encaminadas al cumplimiento" de la sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Así se ha expresado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en la mañana de este viernes en el Palacio de la Moncloa, donde ha atendido varias preguntas de la prensa sobre la polémica suscitada a la partir de la demanda de una familia en Canet de Mar (Barcelona).

Rodríguez ha apelado al "ámbito competencial" para justificar que el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, planteara el jueves como solución que haya dos profesores en las aulas con alumnos que quieran recibir la enseñanza en castellano, como modo de cumplir las resoluciones judiciales mientras se sigue dando la clase en catalán al resto de los asistentes.

"El Gobierno respeta a todas las autonomías en el ámbito competencial y entendemos que esas decisiones de la Generalitat irán encaminadas a ese cumplimiento", ha dicho la ministra, quien ha dado la "bienvenida" a los independentistas si así van a "dar cumplimiento a leyes y sentencias".

Asimismo, Rodríguez ha arremetido con dureza contra el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, por "utilizar la riqueza de este país para dividir" cuando las lenguas deberían ser "un elemento de cohesión y de orgullo". "No concebimos de esta forma el trabajo político que está haciendo el señor Casado", ha apostillado.

Insiste en que "los colegios son espacios de convivencia y la infancia hay que protegerla desde todos los ámbitos, también desde la política", por lo que lamenta que Casado utilice este tema para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Estamos viendo a un señor Casado que no reconocerán ni los propios votantes del PP", ha comentado. "Aunque el señor Casado crea que todo vale en política y todo suma en política, esto no es así y la política de oposición resta a España, a la calidad democrática, al prestigio de nuestras instituciones y no podemos compartir esta estrategia de oposición", considera.

Rodríguez ha reprochado al líder del PP su "actitud partidaria y partidista" y ha lanzado un llamamiento "al sosiego" en la política por entender que "es lo que nos demandan" los ciudadanos.