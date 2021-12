Baldoví confia en Subirats com a ministre: "És un vell militant de bandera roja i tindrà un perfil molt més polític"

Baldoví, en una entrevista amb Europa Press, ha reconegut que encara que Castells ha tingut un "perfil baix" i un paper "políticament discret", ha treballat en la Llei d'Universitats, a la qual el seu grup ha realitzat "aportacions interessants" en tres reunions amb l'equip del Ministeri.

Ha assegurat que aquesta llei "anava per bon camí", un treball que creu que Subirats ha de culminar perquè "hi haja una bona Llei d'Universitats, que a aquest país li fa falta". També ha posat en valor l'experiència del nou ministre com a responsable de l'àrea de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona.

Per tant, ha demanat donar-li "un marge de confiança" i ha descartat les crítiques a la seua elecció, assegurant que li agradaria "una mica més d'altura de l'oposició". "No tot el que fa el Govern és roín, a voltes es fan coses ben i és bo reconéixer-ho", ha dit, i ha posat com a exemple el procés de vacunació o l'inici de la reforma del finançament autonòmic

El diputat valencià ha sostingut així que, quan hi ha un nou ministre, el corresponent és "esperar a veure què fa i després criticar". "No sabem què farà; confiança", ha insistit en ser preguntat per les crítiques abocades contra Subirats per haver votat en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017.

Sobre l'eixida de Castells, ha remarcat que "al final, en política també són les circumstàncies personals les que han de manar". "Quan un no pot més, el millor és dir: jo he arribat fins a ací, tinc aquests consensos i que vinga un altre amb un nou impuls", ha asseverat.

I ha descartat les crítiques del PP que es podria haver aprofitat aquest relleu per a fusionar els ministeris d'Educació i Universitats. "Es podria haver fet, però el Govern en la seua potestat decideix en funció dels suports i pactes per a aconseguir majoria parlamentària", ha exposat, i ha advocat per queixar-se si un ministeri no fa "res" però no perquè n'hi haja "vint o deu"