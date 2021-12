PSPV i Compromís diuen que "la investigació del llegat de Barberá segueix oberta" i el PP vol "confondre"

Així, la vicealcaldesa de València i portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, ha advertit que el "PP intenta confondre, però la investigació sobre el llegat de Rita Barberá segueix oberta".

Gómez, preguntada pels mitjans de comunicació per l'assumpte en la presentació de les noves estreles Michelin que formen part del passeig de la fama del Mercat Central, ha remarcat que "el cas Taula que investiga el presumpte finançament irregular del PP a València segueix el seu curs als tribunals".

"La causa per la qual s'està jutjant el llegat de Rita Barberá segueix oberta", ha insistit la vicealcaldesa, que ha apuntat que es "jutjarà l'adjudicació irregular de contractes, el finançament irregular de les campanyes en les quals presumptament va concórrer la pròpia Rita Barberá, les de 2007 i 2011, segueix el seu curs".

Sobre les declaracions de la portaveu municipal del PP, María José Catalá, exigint disculpes per l'arxiu d'una peça separada del cas, la del presumpte blanqueig de capitals mitjançant el 'pitufeo', Gómez ha asseverat: "El Partit Popular està intentant confondre i enganyar a la ciutadania. S'ha arxivat una de les peces del 'cas Taula' que afectava a l'última campanya, la de 2015, en un acte que òbviament respectem però que ha sigut posat en dubte per altres jutges".

"Nosaltres mantindrem el respecte que ens toca com a polítics i polítiques, però sí vull dir que el 'cas Taula', en el qual es jutja el llegat vinculat a la corrupció del Partit Popular, segueix obert", ha incidit.

El seu company de partit, el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha abundat que el PP està "sobredimensionant" l'acte judicial per a intentar "passar per ètic una cosa que no pot paréixer-li-ho a ningú que conega el cas", com és que assessors i regidors "reberen dos bitllets de 500 de diner negre" per a donar-los després al partit. "Estic preocupat per que hi haja gent amb acta a l'Ajuntament a la qual li pareix acceptable", ha postil·lat.

Sobre la possibilitat que l'equip de govern accepte ara el nomenament de Barberá com a alcaldessa honoraria, l'edil ha fet notar que "l'últim pronunciament" que va haver-hi sobre la política morta va ser la reprovació en Les Corts que va ser votada, entre altres diputats 'populars' per María José Catalá.

"AUTOESMENA"

I en ell es deia que Barberá "no era digna de representar als valencians". "Igual Catalá s'està proposant una autoesmena", ha ironitzat Sanjuán, que ha sentenciat: "Aleshores Catalá tenia raó, ara no té vergonya".

Des de Compromís, el vicealcalde, Sergi Campillo, ha mostrat el seu respecte a les decisions judicials, però ha emfatitzat que s'ha confirmat el processament de l'ex-secretària del grup municipal popular María del Carmen García Fuster.

Campillo ha manifestat que no acaba d'entendre que la portaveu municipal del PP tinga "la gosadia" d'exigir disculpes per a Barberá quan va votar la seua reprovació. "Si algú ha de demanar perdó -ha continuat- és ella i la gent del seu partit" i ha convidat a Catalá a fer "un acte de contrició individual".

Així mateix, ha recalcat que qui "es va defenestrar" de les llistes electorals als edils acusats "no va ser el PP en abstracte, sinó la senyora Catalá". "Per a nosaltres, està a la vista que el PP en l'Ajuntament no ha tingut un comportament exemplar ni hem d'assumir que cal demanar perdó", ha finalitzat.