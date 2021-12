Cancelan por coronavirus un espectáculo de Broadway con el público ya sentado

El musical de gran formato de Moulin Rouge, que se representa en Broadway, Nueva York, tuvo que cancelar su última función, con el público ya sentado, por culpa del coronavirus.

El patio de butacas del Teatro Al Hirschfeld estaba ya lleno cuando se les informó a los espectadores que debían abandonar el recinto.

"Un resultado positivo de uno de los test diarios que se hacen al elenco fue el causante", confirmó un portavoz a The Post. Eso hizo que no se pudiera llevar a cabo la función, pues no sólo no podía actuar el implicado, sino tampoco sus contactos estrechos, esto es, el resto de los actores.

Otros musicales como Hamilton, Harry Potter y el legado maldito, La Sra. Doubtfire, The Tina Turner Musical y Freestyle Love Supreme tuvieron suspender funciones esta misma semana por positivos entre miembros de su elenco, aunque en esos casos se suspendió antes de abrir el teatro y de sentar al público.

En Nueva York, como en el resto del mundo, la nueva ola de coronavirus está afectando a los eventos con aglomeración de público.