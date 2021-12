El jefe del servicio secreto francés, sobre los atentados yihadistas de París: "Fracasamos"

El director de los servicios secretos franceses durante los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 asumió este viernes "el fracaso" por no haber evitado esos ataques, que causaron 130 muertos.

Pero Patrick Calvar, responsable desde la director de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), recalcó en su testimonio en el juicio por esos atentados que las herramientas legales nacionales y europeas no estaban entonces adaptadas al nivel de la amenaza real.

"Cada atentado que no impedimos es un fracaso de los servicios secretos. Esa vez no pudimos evitarlo, pero no se puede dudar del compromiso de los servicios secretos", refirió Calvar, durante su esperado testimonio en el macroproceso que juzga en París a una veintena de acusados por los ataques de ese día en varios puntos de la ciudad.

"El riesgo cero nunca existirá", insistió el alto funcionario, jubilado desde 2017 y quien durante sus dos horas de intervención reconoció errores propios, pero también fallos estructurales.

Calvar, de 66 años, apuntó a factores internos y a nivel europeo para explicar el contexto en el que se produjo el peor ataque en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial.