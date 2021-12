La segunda Navidad de la pandemia llega en una nueva cresta de una ola de contagios que seguirán aumentando durante las fiestas pero de momento sin restricciones para intentar frenarlos. A menos de una semana de Nochebuena, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una Conferencia de Presidentes "para reforzar la cooperación" entre Sanidad y las autonomías, pero por el momento se continúa pidiendo a los ciudadanos que se sigan vacunando, que no abandonen la mascarilla o que mantengan bien ventilados los espacios cerrados, pero sin entrar en el proceloso capítulo de limitar las reuniones familiares y de amigos o el adelanto del cierre de los bares.

Y no es porque sean optimistas en cuanto a lo que nos espera en las próximas semanas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió el jueves en el Congreso de que "todo indica que la variante ómicron se va a mantener hasta después de Navidad". Este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantó que nos esperan "semanas complicadas" debido a la nueva variante.

Aunque muy enfrentadas desde el inicio de la pandemia, las posiciones del Gobierno central empezaron hace unos meses a confluir con las de la Comunidad de Madrid, hacia la idea de que no son necesarias medidas adicionales para frenar el virus. Díaz Ayuso lo llama "libertad"; la ministra Darias lo atribuye a que "las vacunas funcionan". Es una tónica que comparten otras muchas comunidades, que aluden a que su situación no es tan mala o se escudan en la negativa del Ministerio a ir ahora más allá en las restricciones para no afrontarlas tampoco.

En este sentido, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido "prudencia" a los ciudadanos para no tener que volver a imponer restricciones que "no están sobre la mesa" en estos momentos. Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, afirmo que "ya no tiene sentido" imponer restricciones de cara a la Navidad.

Diferencias con 2020

Es cierto que la situación no es la misma que el año pasado. En la Navidad de 2020 la población no había empezado a ser vacunada y hoy lo está el 89,7% de la población mayor de 12 años. El 67,4% de los mayores de 60 años -los más vulnerables por edad- tiene ya una dosis de refuerzo puesta y acaba de empezar la vacunación de los niños de 11 a 9 años, con la que se espera dar un respiro a los más pequeños y sus padres, que son los grupos donde más se concentran los contagios.

Sin embargo, la información que se va teniendo de la nueva variante ómicron indica que, aunque una de las más elevadas del mundo, la cobertura vacunal española podría no bastar. Se sabe que es mucho más contagiosa y que las dos dosis de vacuna ni tener anticuerpos naturales por una infección anterior por Covid pueden no ser suficientes para evitar un nuevo contagio. Estas conclusiones provisionales dejan sin escudo frente ómicron a más de 23 millones de habitantes mayores de 12 años, los más de tres que no se han vacunado y otros 20 que tiene pauta completa pero insuficiente para frenar a la nueva variante.

Última oportunidad

Fuera del ámbito político, en el de los expertos de Salud Pública el punto de vista es muy distinto, aunque cunde el pesimismo de que se pueda conseguir que Ministerio y comunidades se avengan finalmente a pactar un plan común, aunque solo sea de recomendaciones. Ya sin estado de alarma, la única obligación que pueden establecer las autoridades autonómicas, previa autorización judicial, está siendo la de obligar a presentar el pasaporte Covid para acceder a hospitales, residencias, restaurantes o bares. Ya son 12 las comunidades que lo piden para unos usos y otros, pero los expertos dudan de su efectividad para evitar contagios que también se producen en personas vacunadas.

La última oportunidad de que haya un plan coordinado de cara a a Navidad será el martes que viene, cuando la Comisión de Salud Pública tiene previsto abordar la propuesta que presentó a principios de diciembre la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. De manera general y en línea con el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), recomienda que los restaurantes limiten a 10 las personas por mesa o que acudamos a comidas, cenas navideñas con un test de antígeno negativo previo que solo se celebren actos donde se pueda evitar las aglomeraciones. Piden trasladar la limitación de comensales a las casas y adelantar la hora de cierre de hostelería y ocio nocturno a partir del riesgo alto, en el que ya se encuentran 10 comunidades.

En su documento, los técnicos de Salud Pública de las comunidades pedían a sus 'jefes', los directores generales, que teniendo en cuenta "la fatiga pandémica" de la población, se decidieran medidas "claras" que se "planifiquen" y "comuniquen" con un "tiempo de antelación suficiente". En caso de aprobarse un plan común de Navidad, este nacerá tres días antes de Nochebuena.

Medidas unilaterales

Mientras, son pocas las comunidades que han ido decidiendo recomendar a sus ciudadanos que limiten sus reuniones, aunque en número variable. Lo han hecho Galicia, País Vasco, Navarra y Canarias han pedido a sus ciudadanos que no se junten más de seis, ocho o 10 personas, según la comunidad.

Por su parte, Cataluña ha anunciado que recupera la cuarentena obligatoria de 10 días para todas las personas que sean contacto estrecho de un contagiado por cualquier variante, algo de lo que, hasta la llegada de ómicron, estaban exentas las personas vacunadas.

El Govern ha decidido actuar de forma unilateral sobre una medida que el miércoles pasado Extremadura propuso al Consejo Interterritorial de Sanidad al detectar el elevado número de diagnósticos positivos entre contactos de personas con Covid. El consejero extremeño, José María Vergeles, pidió que se estudiase en un trámite que sería mucho más largo del tiempo que tardará en llegar la Navidad.