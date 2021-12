AMPL.- L'Audiència de València absol Consuelo Ciscar, Lledó i al fill de Rueda per la compra d'obres per a l'IVAM

La sentència, notificada aquest divendres a les parts i que pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem, estableix que les escultures adquirides per aquest museu públic eren "autèntiques" i el preu pagat per elles "va ser encertat o si escau molt beneficiós per a l'IVAM", informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La institució va adquirir al desembre de 2004 i març de 2006, mitjançant la firma de dos contractes, huit escultures de Gerardo Rueda per 2,9 milions d'euros, al mateix temps que va rebre la donació d'altres 90 obres del mateix artista. Totes les peces comprades i la major part de les donades van ser fabricades després de la mort de l'autor (25 de maig de 1996).

El tribunal, a la vista del manifestat pels pèrits durant el juí i l'examen de diversos documents, conclou que les reproduccions venudes a l'IVAM per José Luis Rueda són autèntiques i han de ser atribuïdes a Gerardo Rueda, doncs aquest va autoritzar al seu fill al fet que poguera convertir després de la seua mort les seues escultures en obres monumentals mitjançant el canvi no només de les mesures sinó també del material.

"De les cartes firmades per l'artista es desprèn de forma indubtable la voluntat d'aquest que el seu hereu poguera disposar com a pròpies de les obres", precisen els magistrats.

"No hi ha dubte doncs que les obres adquirides per l'IVAM en les seues compres i donacions dels anys 2004 i 2006 són obres artístiques creades per Gerardo Rueda, el dret de les quals s'ha transmès per disposició mortis causa al seu hereu", agreguen.

La resolució judicial analitza els diferents delictes que la Fiscalia i les acusacions atribuïen als encausats per a concloure que no hi ha proves que cometeren cap d'ells.

Així, respecte de la prevaricació administrativa, la Sala considera que l'actuació de Consuelo Ciscar no va incomplir cap dels requisits legals en matèria de la celebració de contractes per les administracions públiques.

Quant al delicte de malversació, assenyala que cap de les acusacions imputa als acusats "una distracció de cabals públics, entès com apropiar-se dels mateixos o destinar-los a una fi diferent del previst".

"No es discuteix que l'Institut Valencià d'Art Modern és una institució que té com fi propi l'adquisició d'obres d'art i els acusats van destinar els fons públics a tal fi, açò és, a adquirir obres d'art de l'escultor Gerardo Rueda, qüestió diferent és que el preu que van abonar per tals obres siga encertat", puntualitza el tribunal.

"COMPLIR LA PÒSTUMA VOLUNTAT DEL PARE"

D'altra banda, l'Audiència entén que José Luis Rueda no va tindre voluntat d'"enriquir-se de forma injusta o desmesurada", sinó que la seua intenció va ser "complir la pòstuma voluntat del seu pare", que desitjava que una part important de les seues obres residira en l'IVAM.

Respecte al delicte de falsedat documental, la sentència arreplega que l'existència d'un acta de la comissió d'adquisicions del museu sense que conste que aquest organisme es reunira "manca de naturalesa delictiva", ja que "l'alteració de la veritat no afecta a la tramitació de l'expedient administratiu de compra de l'obra El Gran Relieve".

Tampoc s'aprecia cap irregularitat en el segon contracte firmat entre les dos parts, "on la comissió sí es va celebrar, tot i que es va incloure en l'acta d'una reunió anterior", doncs açò manca de "transcendència jurídica".

Per a finalitzar, la Sala descarta la comissió d'un delicte d'estafa, doncs no aprecia que en la conducta dels acusats "concórrega el requisit de l'engany".

Allò que José Luis Ruda va vendre a l'IVAM "van ser obres autèntiques de Gerardo Rueda", reiteren els magistrats, segons els quals l'actuació dels acusats "no va estar moguda amb la intenció de defraudar, doncs no hi havia motiu per a açò" i el preu abonat per les obres "va ser encertat o si escau molt beneficiós" per al museu.