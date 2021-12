La APV remite a Puertos del Estado todo el proyecto constructivo de la terminal norte y espera respuesta para enero

Martínez, se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia celebrado esta jornada. "Hace quince días recibimos ya el total del proyecto constructivo. Lo habíamos ido recibiendo por capítulos y remitiendo a Puertos del Estado. Ya tenemos la totalidad del proyecto y se ha remitido hace quince días a Puertos del Estado", ha expuesto.

Aurelio Martínez ha señalado que Álvaro Rodríguez "ya dijo que lo tenía y que pensaba que podría", al haber "avanzado mucho por capítulos", "terminar la revisión para enero". "Llevamos mucho tiempo ya enviando documentación al Estado", ha insistido, además de considerar que poder tener una respuesta a primeros del próximo año es "una excelente noticia" porque permite acelerar "un poco los procesos de contratación y de adjudicación".

"Con eso se completa toda la información necesaria", ha agregado el responsable de la APV. Ha apuntado que "hay trámites administrativos" que forman parte del "procedimiento administrativo que sigue su curso".

Por otro lado, preguntado por la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite el recurso presentado por la Comissió Ciutat-Port contra la resolución sobre la competencia para solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del puerto de València, Martínez ha afirmado que la admisión de recursos es "un acto jurídico habitual".

Igualmente, ha aseverado que en este caso "está en debate una cuestión muy puntual sobre el órgano competente" para decidir sobre la DIA, "si la tiene que plantear la APV", como está determinado "o Puertos del Estado".

La Comissió Ciutat-Port presentó recurso contra la resolución aclaratoria de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica que apunta a que la competencia para solicitar una nueva DIA en el proyecto de ampliación del puerto valencianos es de la APV.

"Hay un recurso contra esa decisión y si gana, será Puertos el Estado, que ya se ha pronunciado", quien decida, ha agregado Aurelio Martínez confiando en la continuidad del proyecto de ampliación norte sin la necesidad de una nueva declaración.

En los mismos términos se ha manifestado el director de la APV, Francesc Sánchez, que ha comparecido junto a su presidente en la rueda de prensa. Ha dicho como Martínez que el citado recurso habla de "quién es el órgano sustantivo, el que se tiene que pronunciar sobre si la DIA -actual- es válida" para llevar el proyecto adelante y ha repetido que si no es la Autoridad Portuaria será Puertos del Estado. Sánchez ha añadido que no hay ningún recurso en contra de una actuación de la APV

"COMPATIBLE CON LA SOSTENIBILIDAD"

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, preguntado también por este tema durante una visita a la Alqueria Julià-Casa de la Música, no ha querido entrar a valorar la admisión a trámite el recurso presentado por la Comissió Ciutat-Port: "No me parece que los políticos tengamos que estar valorando todos los días las resoluciones judiciales", ha dicho.

No obstante, Mazón ha aprovechado para defender la ampliación norte del Puerto de Valencia porque según ha dicho, "es perfectamente compatible con la sostenibilidad". Según el líder de del PPCV, "no hay que elegir entre medioambiente y crecimiento económico" y "cuando hablamos de crecimiento y desarrollo sostenible, habría que recordar que no es sostenible si no hay crecimiento"

Así ha defendido que "el Puerto de Valencia es el gran puerto internacional que tiene España y Europa" y ha advertido que "renunciar a eso, como se renuncia a que salga la Copa América en Valencia, por la que no se hace ningún esfuerzo, pues es jugar en segunda división y nosotros queremos que València esté en la Champions Leage", aunque "hay alguno en contra de eso por prejuicios que no se sostienen", ha concluido.