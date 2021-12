Les exportacions valencianes mantenen la seua tendència a l'alça i superen xifres prepandèmia

Així es reflecteix en les dades fetes públiques aquest divendres per la Direcció territorial de Comerç de la Comunitat Valenciana, dependent de la Secretaria d'Estat de Comerç.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que "la tendència a l'alça en les exportacions es manté, superant rècords d'exportació per a la sèrie històrica". "És una dada molt positiva que mostra l'enorme esforç que estan realitzant les empreses per promocionar i vendre els seus productes a l'exterior, en un moment complex com l'actual", ha ressaltat.

En el període de gener a octubre, les tres províncies han registrat ascensos en les seues exportacions. En el cas d'Alacant, les exportacions es xifren en 5.070,9 milions d'euros, amb un ascens del 20%, Castelló registra vendes per valor de 7.098 milions d'euros amb un 19% d'ascens mentre València creix un 8,9% i aconsegueix un valor de 14.206 milions d'euros.

Per sectors, l'agroalimentari manté el lideratge de l'exportació de la Comunitat Valenciana amb un valor de 5.628,2 milions d'euros i un ascens del 10,2%. Li seguixen les semimanufactures no químiques, amb un valor de 4.598,3 milions d'euros i una pujada del 25,8%. Els productes ceràmics -inclosos en les semimanufactures- experimenten també un creixement del 24,5% en aquest període.

En tercer lloc se situen els productes químics, amb un 3.771,9 milions d'euros i un creixement del 14,3%, seguit dels béns d'equip, amb 3.583,2 milions d'euros i amb una destacada tendència a l'alça que se situa en aquest període en un 40,1%.

Per contra, el sector de l'automoció cau un 19% fins als 3.668,8 milions d'euros, mentre que les manufactures de consum pugen un 21,% fins a aconseguir els 2.745,4 milions d'euros en el període analitzat.

PER ÀREES GEOGRÀFIQUES

Per destinacions, les exportacions de la Comunitat Valenciana dirigides la Unió Europea entre gener i octubre de 2021 ascendeixen a 15.176,2 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 12,9% respecte al mateix període de l'any anterior. En aquesta àrea, França i Alemanya encapçalen la classificació, amb ascensos del 13,7% i 1% respectivament.

Les exportacions dirigides a la resta d'Europa també ascendeixen en un 7,8%. En el cas del Regne Unit, l'ascens se situa en un 6,5%. Les exportacions amb destinació a Amèrica creixen un 18,5%, (11,1% Amèrica del Nord i 37,6% Amèrica Llatina). Àsia creix també un 17,7% amb un destacat augment de Xina xifrat en un 42,8%. Les exportacions a Àfrica s'incrementen en aquest període un 14,6%.