PP propondrá una iniciativa para la simplificación de las trabas burocráticas en C-LM en el próximo curso político

Así, ha asegurado que el mundo rural necesita una apuesta por sus oportunidades, dotándolo de elementos para crecer, escuchando a los expertos y a los vecinos de los municipios, para conseguir poner en marcha medidas que creen un entorno de desarrollo económico. "Aquí hay un partido que apuesta por el mundo rural, sin tapujos, como es el PP".

Así lo ha indicado durante la clausura de la Convención 'Creemos en el mundo rural. Creemos un futuro sostenible para el campo', junto a la vicesecretaria nacional de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, que se ha celebrado este viernes en Guadalajara, donde ha incidido en que el mundo rural necesita que "deje de gobernar en el PSOE", tanto en Castilla-La Mancha, como en España, según ha informado el PP en nota de prensa.

Para Núñez, "la mejor política para el mundo rural es que Pablo Casado sea presidente de España". Además, ha pedido "que nadie se confunda", ya que los que llevan 40 años gobernando son los socialistas y, por lo tanto, son "los responsables" de que haya puntos de la región que no han sido dotados de oportunidades, "no culpemos a la gente, culpemos a los que han dicho a los vecinos que no podían ser más y que tenían que vivir en un pueblo sin servicios y con falta de oportunidades".

Por ello, ha dicho que el mundo rural necesita "una alternativa, un cambio y un Gobierno distinto, que apueste por ellos". "Se lo daremos en 2023", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que apostará por las oportunidades del mundo rural, ayudando y apoyando a los vecinos, diciéndoles "que pueden ser lo que quieran ser porque están preparados, ilusionados y tienen todo para hacer de Castilla-La Mancha una región de primera", a la que solo le falta "quitar al Gobierno".

El presidente del PP ha destacado que creer en el mundo rural tiene que ser una "apuesta sensata, rodeada de medidas" y legislando "pisándolo y conociéndolo" porque hacerlo desde la moqueta "se antoja complicado". "En Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a que el Gobierno socialista no vea que hay fuera de los muros del Palacio de Fuensalida", ha indicado.

Núñez ha dicho que la región cuenta con 919 municipios, de los que solo el 10% cuenta con más de 1.000 habitantes. Por ello, ha dicho, "es vital" tomar medidas reales para el mundo rural, identificando sus oportunidades y llevando a cabo medidas de calado necesario, además de incentivarlas para que "sean de futuro".

Para Paco Núñez "de nada sirve" hablar de ganadería si no se toman medidas para asegurar que las explotaciones ganaderas son viables y tienen futuro; y "de nada sirve" hablar de agricultura si los agricultores tienen que trabajar a pérdidas; y "de nada sirve" hablar de la industria agroalimentaria si no hay una buena comercialización de productos porque el Gobierno de Page no lo apoya; y "de nada sirve" hablar de la caza si se hace un reglamento que endurece aún más las medidas; y "de nada sirve" hablar del sector del toro bravo si se criminaliza cualquier actividad relacionada; y "de nada sirve" hablar de turismo rural si muchos pueblos siguen desconectados y ajenos a la digitalización.

"Identifiquemos las oportunidades de nuestra tierra y pongamos en valor nuestros pueblos", ha dicho, al tiempo que ha recordado que Page, en 2016, prometió 7 planes específicos para zonas especialmente deprimidas de la Comunidad Autónoma y, a día de hoy, el presupuesto para los mismos ha sido de 0 euros. "Eso es el drama de Castilla-La Mancha".

EDUCAR EN VALORES

Núñez ha apostado por "educar en valores" para no criminalizar al mundo rural, inculcando a los más pequeños la importancia de sectores como la agricultura o la ganadería en el "día a día de nuestras vidas".

Igualmente, el líder del PP ha mostrado su "firme" defensa al agua, ya que "sin este bien es imposible desarrollar los entornos naturales y los entornos rurales". Por ello, ha pedido dejar de utilizar el agua como una "guerra política" y pelear por ella, pues es "vital" para cualquier tipo de desarrollo al ser un elemento generador de riqueza y de oportunidades, para las actividades del mundo rural o para la viabilidad de las explotaciones.

En este sentido, ha afirmado que hace un año se firmó en Castilla-La Mancha el Pacto Regional del Agua, tras 15 meses de negociación y a propuesta del PP-CLM, para fijar una posición única. "Ha pasado un año y Page no implementa ni una sola medida, ni entrega el documento firmado al Gobierno de España".

En cuando a la PAC, Núñez ha dicho que esta política permite el desarrollo de las explotaciones, al tiempo que ha criticado que la actual negociación por parte del Gobierno de Sánchez "no ha sido buena" y es "fundamental" para los profesionales porque "no es una subvención, es la compensación por un trabajo, por ponerse en el mercado y porque todos tengamos acceso a los productos".

El presidente del PP regional ha indicado que "sin empleo no hay fijación de población" porque para "montar una vida en un pueblo necesitas empleo para sustentarla". "Cuando fijas población puedes dotar servicios al pueblo".

Por ello, ha recordado su apuesta por la natalidad, y la enmienda a los presupuestos regionales dotada en 18 millones de euros para fomentar la natalidad con discriminación positiva en el mundo rural. Así como una enmienda para la digitalización del mundo rural de 8 millones de euros; otra de 10 millones de euros para el arreglo de caminos o ayudas especiales en el mundo rural a autónomos y pymes.

Por último, Núñez ha apostado por una bajada de impuestos "más ambiciosa" en el mundo rural, ya que Castilla-La Mancha tiene la desgracia de 40 años de gobiernos socialistas, siendo la tercera región que más impuestos paga del país. "El PSOE se niega a bajar los impuestos tras pedírselo por activa y por pasiva hasta en 27 ocasiones", ha concluido.