AMP- Eudel defiende que la ley garantiza el derecho a elegir la lengua oficial para relacionarse con los ayuntamientos

Ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el artículo 6.2 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, y "la trascendencia que dicha cuestión tiene para la ciudadanía así como para los ayuntamientos", la Comisión Ejecutiva de Eudel ha aprobado una declaración institucional que ha trasladado a los consistorios.

Este posicionamiento ya fue comunicado por el presidente de Eudel, Gorka Urtaran, al conjunto de municipios vascos el pasado 11 de noviembre, en la Asamblea General de la Asociación celebrada en Mungia, según ha indicado la asociación.

La declaración aprobada por Eudel consta de tres puntos que se concretan en tres mensajes: "compromiso firme de los ayuntamientos con el impulso del euskera, defensa del artículo 6 de la LILE relativo al uso del euskera en las entidades locales, y puesta en valor de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi como ley imprescindible para asegurar las competencias y la financiación de los municipios".

De este modo, la Comisión Ejecutiva de Eudel considera que el artículo 6 de la LILE, por el que se regula el uso del euskera como lengua de servicio y de trabajo de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, "garantiza el derecho de la ciudadanía a elegir la lengua oficial en la que desea relacionarse con sus instituciones más próximas".

En este sentido, como primer punto de la Declaración, Eudel pone el acento en el compromiso de los ayuntamientos con la promoción del uso del euskera en los municipios vascos "especialmente, a través de nuestra relación más cercana con la ciudadanía" añade.

La Comisión Ejecutiva recalca que las instituciones locales tienen "la encomienda" de adoptar las medidas encaminadas a asegurar el desarrollo y la normalización del uso del euskera, "como parte fundamental del acervo histórico y del patrimonio cultural del Pueblo Vasco".

URTARAN

Por su parte, el presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha advertido de la existencia de "una situación de desequilibro del euskera en aquellos lugares donde la realidad sociolingüística se encuentra en una posición más débil".

Urtaran ha abogado además por "no abrir frentes idiomáticos donde no los hay", y ha incidido en que "no generemos problemas donde no existen".