Marí: "Lamento el estado de los vecinos del Don Pepe pero el expediente de ruina amenaza con una situación negativa"

Según ha manifestado Marí este viernes en una rueda de prensa, la resolución de desalojar a los vecinos del edificio Don Pepe "es una decisión absolutamente municipal".

"Entiendo que haya cierto interés en hacerme esta pregunta, y no la quiero eludir, pero aunque quisiera entrar a evaluar un informe técnico que contradice los informes municipales, no tendría capacidad para hacerlo porque como conseller he de estar a lo que digan los informes municipales y técnicos del ayuntamiento", ha añadido.

El conseller ha asegurado, entonces, "lamentar mucho" la situación en la que están los vecinos del Don Pepe, sin embargo, ha incidido, "hay informes y expedientes de ruina, que maneja el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, que amenazan con una situación negativa en el edificio".

Por ello, ha añadido, "el Consistorio hace lo que hace". "No creo que nadie del Ayuntamiento, ni del equipo de gobierno ni tampoco de la oposición, piense que se hace esto porque sí, sino porque hay unos informes que lo avalan", ha enfatizado.

Además, ha apuntado que le consta que "el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un alojamiento alternativo y ayudas para que puedan pagar los alquileres". Y, le consta, ha añadido, que "el Ayuntamiento y el Govern -la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, quien ha vuelto esta semana a Sant Josep, están buscando otras soluciones para el tema".

El conseller, ha recordado, asimismo, que "existe una resolución judicial que habla de una fecha tope para que los vecinos del Don Pepe abandonen el edificio y el Ayuntamiento lo que ha hecho es cumplirla".

"Es una situación muy lamentable, que me interpela y ante la que me siento raro porque no sé que más se puede hacer más allá de ayudar a los vecinos en todo aquello que se pueda y ver si hay soluciones alternativas de aquí en adelante", ha sentenciado.