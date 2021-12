El PP pide en el Congreso que se aplique la prisión permanente a los asesinos que oculten el cadáver

El Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos y otras formaciones, ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley para que se aplique la prisión permanente revisable en casos de ocultación de cadáver como el de Marta Calvo, asesinada en Valencia en 2019.

Estos partidos han respaldado a la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, quien presentó el mes pasado en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) en la que pedía que se tipificase como delito penal autónomo la ocultación del cuerpo tras un homicidio o asesinato, una propuesta que fue rechazada ya que por esta vía no se puede modificar el Código Penal.

Apoyo de Ciudadanos, Foro Asturias, UPN y Coalición Canaria

Ahora recogen el guante de Burón Ciudadanos, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, además de Vox, que ha apoyado la causa pero no ha firmado la proposición de ley porque defiende para estos casos la aplicación de la cadena perpetua.

La madre de Marta Calvo ha pedido al PSOE, a las puertas de la Cámara Baja, que “si no está de acuerdo con esta proposición de ley, no vote en contra y se abstenga” porque “Marta Calvo y toda España necesita esto”.

Burón ha recordado que lleva más de dos años sin saber dónde se encuentra el cadáver de su hija, presuntamente asesinada en noviembre de 2019 por Juan Ignacio P.J., quien se encuentra en prisión provisional desde su detención y quien, ha dicho, sabe dónde está el cuerpo”.

"No puedo iniciar el duelo hasta que no me den a mi hija"

“No es justo lo que estamos pasando, no puedo iniciar el duelo hasta que no me den a mi hija”, ha reclamado visiblemente emocionada.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha subrayado que la responsabilidad de los representantes políticos es “andar junto a la sociedad en este camino” para que los presuntos asesinos de Marta Calvo o Marta del Castillo, desaparecida hace casi trece años, “no vuelvan a pisar las calles”.

Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha criticado la postura del PSOE. “Solo hay un sitio en el que estar, y es con las víctimas, no con los asesinos”, ha remarcado.

Vox propone la inclusión de la cadena perpetua

La portavoz de Vox en la Cámara Baja, Macarena Olona, ha defendido un “endurecimiento efectivo de las penas”, así como la inclusión de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico y ha anunciado que mientras tanto su grupo apoyará la proposición de ley registrada este martes.

La búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, presuntamente asesinada por Juan Ignacio P.J., al que se le atribuyen al menos otras dos muertes violentas y otros cinco intentos, se prolonga ya durante más de dos años en los que se han sucedido diversos operativos multitudinarios, todos ellos infructuosos hasta el momento.

El detenido, que se entregó el 4 de diciembre de 2020 en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, sostiene que la muerte de la joven fue "un accidente" tras haber mantenido una relación sexual con consumo de cocaína, y que procedió a desmembrar el cuerpo, cuyas partes distribuyó en varios contenedores.