Cvirus.- Oltra anuncia una nova normativa sobre residències encara que esperarà al fet que passe la nova onada

Així ho ha indicat la també portaveu del Consell, en la roda de premsa posterior al ple, en la qual ha assegurat que no és necessari un protocol específic que regule les eixides dels residents en el període nadalenc, ja que la normativa actual cobreix aquesta situació.

"S'està treballant amb nova normativa amb qüestions que la patronal reclamava des de feia temps; ja està treballada, també amb el sector", ha dit, encara que esperarà al fet que passe aquesta onada perquè consideren que ara no és moment de fer-ho.

Quant a les eixides de Nadal, ha manifestat que la norma vigent "cobreix perfectament poder eixir a casa amb familiars, amb pernocta, sense pernocta, etc". "És igual que siga al juliol que Nadal, no cal fer una específica perquè la que hi ha cobreix perfectament les eixides i la pernocta", ha manifestat la consellera, que ha recordat que els residents "no són reclusos".

Sobre este tema, ha recordat que la resolució vigent "està ordenada per estats d'alerta" i es poden fer coses segons dos variables: l'estat d'alerta en el municipi i si la persona està o no vacunada.