Cvirus.- Aerte demana un protocol específic per a les eixides nadalenques davant la situació de la Comunitat Valenciana

Segons ha assenyalat la patronal en un comunicat, "les eixides nadalenques de les persones residents en centres solen realitzar-se per a celebrar menjars en espais tancats amb un nombre elevat de persones, moltes d'elles vingudes de diferents parts d'Espanya o d'altres països, amb xiquets que encara no estan vacunats, o només tenen una pauta de la vacuna i amb la major taxa d'incidència acumulada per grup d'edat en els menors d'11 anys, en entorns tancats i en les quals no es porta la mascareta per la pròpia naturalesa de la trobada".

Al seu juí, "aquest és l'escenari de risc més elevat que podem contemplar en l'actualitat i, encara més, amb la incidència tan elevada que té la Comunitat Valenciana, amb més de 528 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, les taxes d'ocupació de llits d'hospital i d'UCI per damunt de la mitjana espanyola i la tercera taxa de positivitat més alta del país amb més del 17%".

Aerte ha subratllat que "sempre" ha explicat la seua posició "més favorable al foment de les mesures preventives que les restrictives", i per açò creu que s'hauria de "adaptar el protocol a les circumstàncies actuals per a evitar que es produïsquen brots en els centres residencials, com va ocórrer en els mesos de gener i febrer de l'any passat".

"RISC MOLT ELEVAT"

"Des d'Aerte hem defès sempre el contacte de les famílies i les persones residents. Lluitem pel manteniment d'eixides i visites en qualsevol nivell d'alerta i pel retorn de les abraçades als centres, però entenem que els dinars familiars suposen un risc molt elevat per a les persones usuàries que acudeixen i per a la resta de residents, per la qual cosa demanem a les famílies que fomenten les trobades sense menjar, evitant els espais tancats i amb el màxim respecte de les mesures de seguretat", ha indicat el president de l'entitat, José María Toro.

Toro afirma que són conscients que demanen "un esforç molt gran" però creuen que han de mantindre "la situació tan estable que tenen els centres actualment". En aquest sentit, apunta que la pròpia normativa en vigor "obliga els centres a recordar que, malgrat l'eficàcia de la vacunació els riscos inherents al covid19 no s'eliminen per complet" i, per açò, vol fer arribar aquest missatge "a les famílies i sers estimats de les persones que resideixen en els centres".