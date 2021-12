CC dice que Las Palmas de Gran Canaria "vive en un letargo permanente" porque el gobierno "está en la casilla de salida"

Para Candil el equipo de gobierno municipal se encuentra en la "casilla de salida", criticando que "solo piensa en los intereses políticos de cada uno de sus miembros sin preocuparse del progreso" de la ciudad y de sus problemas.

Añadió que el paro continúa "en torno a los 40.000 desempleados sin que el Ayuntamiento lleve a cabo políticas públicas de fomento del empleo", al tiempo que acusa al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, de no saber generar alianzas con la sociedad para "canalizar todas las inversiones que llegan de Europa y que son para ayudar a paliar esta terrible" crisis económica y social motivada por la pandemia, según ha informado CC.

Asimismo ha calificado de "irrisorio" el porcentaje de inversión pública donde el Ayuntamiento sólo ha gastado 15 millones de euros de los 66 millones de euros que contempla el capítulo VI.

Por otro lado, ha criticado que la lista de espera para una primera atención de los Servicios Sociales continúe en cinco meses, con "2.000 personas esperando a que valoren su caso", mientras "no se contratan trabajadores sociales para agilizar estos trámites y aliviar la presión laboral que tienen quienes trabajan en el área".

MEDIOAMBIENTE Y LIMPIEZA

Finalmente, se ha referido a las políticas medioambiantales sobre las que ha indicado que el Ayuntamiento "no ha puesto en marcha ninguna hoja de ruta de la que se suponía era la gran apuesta del tripartito", ya que ha matizado que "no se ha instalado el quinto contenedor, no se fomentan acciones de reciclaje, Las Palmas de Gran Canaria está a la cola de las ciudades españolas en materia de reciclaje". Agregó que "solo" se recicla un 10 por ciento de los residuos.

Asimismo, se refirió a lo "muy sucia" que está la ciudad, que indicó tiene un "grave problema" en el área de limpieza, así como en la movilidad, "donde parece que todo lo soluciona la futura MetroGuagua, que tantos dolores de cabeza está dando a los vecinos o las patinetas, cuando eso por sí solo no es la solución".