Metrovalencia desplaça al novembre a 4,7 milions de viatgers, el mes amb major volum d'usuaris de l'any

Al novembre, les sis línies de metro van sumar 4.177.002 desplaçaments i les tres de tramvia en funcionament van aconseguir 608.778 moviments. El dia amb major nombre de desplaçaments va ser el divendres dia 26 amb 208.879 passatgers i passatgeres, rècord absolut de 2021 fins al moment, ha informat la Generalitat en un comunicat.

En conjunt, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha sumat al novembre entre Metrovalencia i TRAM d'Alacant un total de 5.683.592 passatgers i passatgeres, que representen un augment del 43,15% respecte al mateix mes del passat any i mobilitzar al 78,94% de les persones usuàries de 2019.

LÍNIES I ESTACIONS

La línia de metro que més persones va desplaçar va ser la Línia 3 (Rafelbunyol/Aeroport) amb 968.228 passatgers i passatgeres; seguida la Línia 5 (Marítim-Serreria/Aeroport) amb 738.682; la Línia 1 (Bétera/Vilanova de Castelló) amb 670.299; Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) amb 638.342; la Línia 9 (Alboraia Peris Aragó/Riba-roja de Túria) amb 617.889; i finalment la Línia 7 (Marítim-Serreria/Torrent Avinguda) amb 543.562 clients i clientes.

En el cas del tramvia, la que més moviments va registrar va ser la Línia 4 (Mas del Rosari/ Doctor Lluch) amb 453.403 viatges, seguida de la Línia 6 (Tossal del Rei/Marítim-Serradora) amb 135.830, i la Línia 8 (Marina Reial Joan Carles I/Marítim-Serreria), que va sumar 19.545 persones usuàries.

En el trànsit per estacions, Xàtiva (L3, L5 i L9) es va situar en primer lloc amb 350.667 desplaçaments; en segon lloc Colón (L3, L5, L7 i L9) amb 295.182, i en tercer lloc Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 i L9), amb 219.194 moviments.

A l'àrea metropolitana, destaquen com estacions més transitades Mislata (L3, L5 i L9), amb 120. 277 persones usuàries; Torrent Avinguda (L2 i L7), amb 114.396; i Paiporta (L1, L2 i L7), amb 98.108.

Entre les parades del tramvia, destaquen La Carrasca (L4 i L6), amb 62.977; Vicent Andrés Estellés (L4), amb 38.219; i Benimaclet (L4 i L6), amb 32.317.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat que el resultat obtingut "suposa que novembre és el mes d'aquest any amb major nombre de persones usuàries desplaçades i representa ja prop del 80% dels desplaçaments que es produïen en el mateix període de 2019, abans de la pandèmia".

A més, ha remarcat que FGV segueix mantenint les mesures de prevenció aplicades durant la pandèmia per a "garantir un servici de transport segur" i ha demanat la col·laboració de totes les persones usuàries per a "seguir utilitzant la mascareta a l'interior de les unitats i també en les estacions tants subterrànies com en superfície".