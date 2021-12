Cvirus.- El Consell adapta les sancions per incompliments en residències a les obligacions del passaport covid

Segons ha informat la consellera portaveu del Consell en la roda de premsa posterior al ple, l'evolució de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 a la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Direcció general de Salut Pública i Addiccions, "evidencia que la corba epidémica mostra un creixement sostingut i generalitzat".

Per a oferir major protecció a la població "més vulnerable" de residències i centres de servEis socials on existeixen factors que augmenten el risc de transmissió del virus a causa de contactes pròxims i perllongats entre els usuaris, residents i les visites, el Consell considera necessari establir mesures "més rígides" de prevenció en aquests recursos.

Per aquest motiu, el Consell ha aprovat la modificació del decrete llei 12/2020 de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la covid-19 en els servicis socials valencians.

Així, s'ha afegit l'obligació per part del titular o responsable dels establiments, llars, centres i residències de servicis socials, de comprovar els requisits i certificats relatius a la covid-19 que resulten exigibles a cada moment per a permetre l'accés a l'interior dels establiments, locals i/o esdeveniments, "d'acord amb els ordes o mesures vigents adoptades per les autoritats corresponents, i impedir l'entrada a les persones desproveïdes dels mateixos".

A més, el decret contempla com a conducta sancionable l'incompliment per part del titular o responsable dels recursos socials de col·locar cartells o altres mesures informatives sobre els ordes o mesures, vigents a cada moment, de l'autoritat sanitària o de la conselleria competent en matèria de servicis socials.