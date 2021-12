Gamarra (PP) reprocha a Sánchez su visita "de 8 minutos" a La Rioja por las inundaciones: "Merecen más"

"Después de los daños del desbordamiento, el presidente Sánchez estuvo ocho minutos en La Rioja, yo creo que los riojanos nos merecemos más", ha asegurado Gamarra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

En su opinión, "cuando la gente lo pasa mal en Navarra, La Rioja o Aragón, lo que merecen es un presidente que no vaya solo a hacerse la foto, sino a interesarse por lo que ha sucedido, eso es lo que demuestra si se está con los pies en la tierra".

Asimismo, ha expresado su deseo de que las ayudas que aprobará este viernes el Consejo de Ministros para los damnificados por la riada "lleguen de manera rápida y efectiva". "Este Gobierno podrá hablar de muchas polémicas, estar machacando a algunos sectores o hacer huelga de juguetes, pero no es lo que le caracteriza la eficacia en la gestión y si estas ayudas no llegan pronto no tienen sentido", ha concluido.