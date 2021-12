Isa Pantoja, sobre el cumpleaños de su sobrina: "Me habría gustado llevar a mi hijo para que estuviera con sus primos"

Las relaciones entre los miembros del clan Pantoja son, como las ha calificado la propia Isa, "historias para no dormir". El pasado fin de semana, tuvo lugar la celebración del sexto cumpleaños de Ana, la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales. Sin embargo, Isa P. ha confirmado que nadie la invitó al evento.

A la celebración, para sorpresa de todos, sí acudió Anabel Pantoja, con la que Kiko tampoco tiene una buena relación ahora mismo. El hecho de que ni Isa ni su hijo, Alberto, fueran invitados a la celebración ha molestado enormemente a la joven que, en El programa de Ana Rosa, ha comentado que sí le enviaron una felicitación a Ana.

Con respecto a la posibilidad de que su hermano y su prima hayan arreglado sus diferencias, Isa ha explicado que le parece "genial" y ha apuntado: "Si tienen esa facilidad para arreglar las cosas así tan de repente, pues muy bien".

Isa, además, ha agregado que, ahora mismo, los problemas son entre ella y su hermano, pero los niños no tienen nada que ver en esa disputa. "A mí ellos dos no me dijeron nada y lo puedo entender porque la situación no está bien. Pero, en el fondo, son primos y, por el niño, sí que me hubiera gustado llevarlo para que hubieran estado juntos los primos".

La joven ha apuntado que cree que "es muy importante para los niños que tengan esa unión". Isa ha señalado que "gracias a Dios, la familia paterna de mi hijo está unida". Sí ha querido dejar claro que no va a consentir que ahora su hermano no quiera saber nada de Alberto y que "dentro de tres semanas, le entre la prisa por verlo".

"Aquí estamos mi hijo y yo. Que conmigo estén mal, lo entiendo, pero me hubiera gustado que tuvieran relación con el niño. No pasa nada porque yo creo que Irene siempre ha sido coherente y supongo que me escribirá y me contestará al mensaje pronto", ha sentenciado Isa Pantoja.