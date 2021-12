Oltra: "La presión asistencial será el elemento troncal a la hora de adoptar nuevas medidas"

En esta línea, ha señalado que esto tiene que ver con hospitalizaciones, ingresos en UCI y la situación de la atención primaria y "eso es lo que Sanidad estará monitorizando". Si en esa monitorización, se pide la reunión de la Intedepartamental para presentar nuevas propuestas, como una ampliación del certificado covid, "esto será así porque Salud Publica lleva la batuta en todo esto y debe llevarla", ha dicho.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, en el que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha informado de la situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana, donde, con datos del jueves, hay seis personas fallecidas más, 765 ingresados y 3.911 contagios nuevos. La Comunitat Valenciana ha entrado este jueves en riesgo muy alto de trasmisión al superar la incidencia acumulada los 500 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto registra 528,42.

No obstante, Oltra ha indicado que la IA "no es el único elemento relevante" y menos en una tesitura donde la mayor parte de la población ya está vacunada y se ha comenzado a administrar las dosis a los niños. Por tanto, y con un escenario en el que la incidencia de la variante ómicron es muy baja en la Comunitat, ha manifestado que es cierto que la cifra de la IA "asusta" -ahora se debe también al porcentaje de menores que aún no están vacunados- pero "no se puede comparar a la de hacer un año porque no tiene nada que ver dado el porcentaje de vacunación de la población".

En todo caso, ha señalado que hay también 314 municipios con nivel alto o muy alto de riesgo, la cifra mas alta en ocho meses, mientras que agosto no había ninguno, lo que supone que en menos de tres meses la situación es "muy diferente" y estamos en una nueva ola.

Por tanto, ha manifestado que si la Conselleria de Sanidad así lo determina, se reunirá la Comisión Interdepartamental para adoptar otras medidas "y ahí estará la implicación de sus miembros y de todo el Consell", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que lo que ha vigente no son "recomendaciones" sino "normas de obligado cumplimiento". En todo caso, no hay fijado ningún límite para adoptar nuevas medidas ni tampoco lo ha apuntado la propia Barceló y ha recalcado que con este virus no se puede hacer planes a largo plazo.

"El virus va buscando replicarse, sobrevivir, lo vamos acorralando pero se va buscando reservorios, por no hablar del plantea que tenemos sin vacunar", ha subrayado.

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

La consellera ha defendido que la Comunitat Valenciana tiene "medidas vigentes" como la exigencia del certificado covid en tres modalidades para acceder a determinados establecimientos y que se sigue exigiendo mascarilla y medidas de higiene y distancia social. En este sentido, ha pedido el cumplimiento "estricto" de las que hay, ya que considera que "muchas veces no se cumplen tal y como están establecidas".

"Si se cumplen estrictamente, deberíamos de poder controlar los contagios", ha dicho y ha urgido a los ciudadanos a no quitarse la mascarilla si no come; no juntarse con aglomeraciones y que haya los grupos de socialización sean lo más pequeños posibles. "Después de 20 meses de pandemia, quien no haya interiorizado esto, se sitúa más en el ámbito de la negación que en el de la responsabilidad cívica", ha expuesto.

"Medidas hay, lo que hay es que cumplirlas todos", ha incidido, y ha reclamado "no bajar la guardia por uno mismo y por todos los demás" y ha subrayado que "no estamos para tutelarnos a los mayores de edad". Y ha querido expresarlo a través de una metáfora: "Si uno se salta el semáforo en rojo no quitamos el semáforo ni el coche, la responsabilidad es de quien se lo salta".

En todo caso, Oltra ha aclarado que no vincula el aumento de los contagios solo con el incumplimiento de las medidas sino con el cuestionamiento de la norma. "No digo que la gente sea incumplidora mayoritariamente, nadie es culpable de contagiarse", ha concluido.