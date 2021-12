El PP readmetrà als exedils de València després de l'arxiu de la causa del 'pitufeo'

Mazón ha explicat que durant aquest temps han estat "en contacte" els seus companys i companyes processats perquè apliquen "la presumpció d'innocència a tothom i especialment als quals ho han passat tan mal i han sigut tan injustament tractats des de molts fòrums". I ara, tal com marquen els estatuts del partit, seran readmesos.

Així ho ha manifestat durant una visita a l'Alqueria Julià-Casa de la Música, al costat de la secretària general del PPCV, Maria José Catalá, per a reunir-se amb la Presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en ser preguntat pel cas, després que l'Audiència haja arxivat la causa del 'pitufeo' per al PP en considerar que no va haver-hi blanqueig en les eleccions de 2015.

Sobre aquest tema, Mazón ha manifestat el seu "total respecte a les decisions judicials" i ha insistit en la necessitat de "respectar la presumpció d'innocència". En la seua opinió, "està clar que ací a València llueix més per a uns que per a uns altres la presumpció d'innocència però jo m'alegre molt que es faça justícia i que les coses se'n vagen posant en el seu lloc", ha remarcat.

Segons els estatuts del Partit Popular, els exedils i ex-assessors podran tornar a militar en la formació i "clar que volem eixa restitució i no tardarà molt". "Estarem encantats d'eixa normalització que és el que ha de ser, que és el que correspon", ha asseverat.

El president del PPCV ha assenyalat que, "com sempre, respectem els temps, que a voltes són massa llargs i provoquen aquesta espècie de juís paral·lels que es realitzen permanentment. Afortunadament diuen que mai és tard quan arriba i en aquest cas m'alegre molt".

Mazón ha lamentat les "circumstàncies personals" que han viscut aquest temps els processats: "es passa especialment malament, sobretot si un té la consciència tan tranquil·la com tots els nostres companys", ha postil·lat.

RECONEIXEMENT A BARBERÁ

Quant a la proposta de l'expresident de la Generalitat, el popular Francisco Camps, de nomenar a la qual va ser alcaldessa de València, Rita Barberá, com a presidenta d'honor del partit, Mazón ha indicat que li pareixen "molt interessants tots els reconeixements" que puguen posar en valor la seua figura.

Especialment ha fet èmfasi en la iniciativa de Maria José Catalá per a nomenar a Barberá com a 'alcaldessa honoraria', però que "Joan Ribó ha rebutjat". Al seu juí, "alguns estan especialment interessats a aombrar la trajectòria de Rita Barberá i nosaltres estem especialment interessats que això no ocórrega, sobretot per justícia social i justícia històrica. Amb el propi Francisco Camps també s'ha sigut molt injust i per açò també ho reivindiquem", ha agregat.

Preguntat per si li preocupa que la instrucció continue pel que fa a les campanyes de 2007 i 2011, el president del PPCV ha resolt que el que li preocupa és que "hi haja gent que seguisca obstinada en no mantindre la presumpció d'innocència sobre les persones mentre no caiga una sentència ferma sobre elles. La resta és respectar els processos judicials i ja veurem com van acabant".

Segons Mazón, "quan un té la paciència suficient, les coses van estant en el seu lloc. Seguirem aplicant estatuts amb normalitat, unes vegades serà més fàcil i unes altres amb més o menys assetjament de l'oposició política, perquè he de recordar que tots aquests casos venen promoguts per accions judicials polítiques de partits polítics enfrontats al PP", ha conclòs.