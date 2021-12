Barbón: Quien piense que no se aprueban nuevas restricciones por el Congreso "es que me conoce poco y se califica sólo"

"Quien me conozca a mi eso no lo puede pensar jamás, no cabe, me tengo por una persona muy seria y lo he demostrado tomando medidas muy duras que me han puesto sobre las cuerdas. Que poco me conoce, quien piense eso, además se califica sólo", ha dicho Barbón.

Barbón se manifestaba así durante la rueda de prensa ofrecida junto al secretario LGTBI de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Víctor Gutiérrez. Allí ha recordado que su Gobierno siempre ha tomado las medidas apoyándose en los epidemiólogos y en los técnicos de la Consejería de Salud y es lo que siguen haciendo.

"Cada vida humana nos duele pero está claro que estamos en otro contexto de la pandemia", ha dicho Adrián Barbón que ha incidido en que hay que comprobar si la instalación de medidores de CO2 da los resultados esperados. "Ahora sabemos que uno de los principales vectores de los contagios es la acumulación de aerosoles y eso no lo sabíamos en noviembre del 2020. Por tanto no descartamos nuevas medidas pero primero tenemos que probar con las ya acordadas", ha dicho.

Además ha manifestado que no se puede obviar que están celebrándose actos a diario y ninguno de ellos con el nivel de medidas de seguridad que se autoimpuso la FSA para su congreso.

"Hace no mucho estuve en determinados actos en el Calatrava sin sin medidores de CO2 y sin antígenos", ha indicado Barbón que ha recordado en el Congreso de la FSA no se va a permitir mascarilla de tela, solo FP2; no se permitirán muetras de afecto como abrazo y se realizará test de antígenos a todos los asistentes. Será "un congreso blindado como no ha existido otro en Asturias". "No hay ni ahora ni en el pasado con peores cifras un evento que cumpla más normas de seguridad", ha indicado.

Ha añadido Barbón que si Salud dentro de dos semanas pide restringir determinadas acciones lo harán como siempre lo han hecho y ha recordado que "algunos que hoy me piden aplicar medidas restrictivas hace poco atacaban y les insultaban llamándoles excesivamente drásticos".

"Cuando la consejería de salud nos haga propuestas las aceptaré siempre, aunque me cueste el cargo", ha dicho Barbón, que recordó que ayer mismo hubo un pleno en el congreso con más de 350 personas sin distancia de seguridad. "En la Junta los que nos piden que no nos agrupemos son los que pidieron volver el grupo en su totalidad al Parlamento", concluyó.