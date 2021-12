El portaveu de Compromís Fran Ferri deixa Les Corts per a tornar a la seua carrera professional

En una carta pública difosa aquest divendres, Ferri -enginyer industrial i treballador en el sector de l'automòbil- recorda que fa una dècada que va començar la seua trajectòria com a diputat, uns anys en els quals va passar de formar part "de l'oposició més ferma en Les Corts contra la majoria absoluta del PP a encapçalar com síndic un grup parlamentari de govern, clau en les transformacions que està impulsant el Botànic per a millorar la vida dels valencians i valencianes"

"Durant aquests anys moltes coses han canviat, però algunes continuen inalterables. Continue pensant, com el primer dia, que el nostre pas en la política institucional és un servici que prestem de forma temporal per a intentar millorar la realitat que ens envolta. I perquè açò siga possible, hem de saber d'on venim però també hem de tindre on tornar", assevera.

En aquest sentit, afig: "Personalment tinc clar d'on vinc: sóc un treballador que, de forma temporal, m'he dedicat a la política institucional. Els primers anys, de fet, vaig compatibilitzar ambdues tasques. Des que vaig assumir la sindicatura del meu grup parlamentari, ja m'he dedicat de manera exclusiva a les responsabilitats institucionals a través d'una excedència. Aquesta és la meua manera d'entendre la política des del punt de vista personal. Amb un peu a les institucions i l'altre en la vida que hi ha fora de les quatre parets del parlament".

Gràcies a açò, apunta, ha pogut desenvolupar la seua tasca d'"una manera més lliure i plena, sense dependències ni vincles", i únicament, seguint les seues "conviccions i la lleialtat al projecte" que representa. Però ha arribat un punt, admet, "en què la dedicació institucional i la carrera professional s'han tornat incompatibles".

"Per eixa raó, -explica- he decidit que, després de més de deu anys en primera línia institucional, és el moment de tornar al meu treball i deixar que uns altres prenguen el relleu en les meues responsabilitats institucionals".

Ferri, que oferirà aquesta vesprada una roda de premsa i que avança que pròximament formalitzarà la seua renúncia a l'acta de diputat de Les Corts, admet que és "una decisió difícil", però "meditada". "Crec que és la correcta tant des del punt personal com a col·lectiu", postil·la.

Així mateix, ressalta que continuarà formant part de l'Executiva de Més Compromís i del projecte de Compromís, amb el qual assegura sentir-se "plenament identificat".

Fran Ferri acaba la missiva amb agraïments als seus companys, afiliats, membres de Compromís i a "els centenars de milers de valencians i valencianes que han depositat la papereta dins de les urnes" i li han permès representar-los.

"COMBATUT LA CORRUPCIÓ I EL MAL GOVERN"

"Ha sigut un honor ser representant del poble valencià. Em porte la satisfacció de tots aquests anys de treball pels valencians i valencianes. D'haver pogut fer de la meua visibilitat un arma contra l'odi. D'haver combatut la corrupció i el mal govern. D'haver treballat per a construir una alternativa com el Botànic, preservant la seua estabilitat, però sense oblidar l'obligació de ser valentes i transformar una realitat massa injusta amb massa persones".

Precisa que deixa la primera línia institucional "però no la política ni la militància". "Perquè alguns sabem molt bé que tot allò personal és polític. Perquè la militància per allò que crec és l'única manera que sé de viure. I, sobretot, perquè, estiga on estiga, mai deixaré de treballar per un país més lliure en un món més just".