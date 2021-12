El Govern valencià demana un model de finançament "equitatiu" i regularitzar el deute "per a frenar la sagnia"

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada pel nou model que s'està elaborant des de l'Executiu central.

Oltra s'ha referit a dos qüestions "fonamentals". La primera, que la reforma garantisca la suficiència financera de la Generalitat: "Necessitem un sistema de finançament equitatiu i just", ha subratllat.

La segona, ha afegit, que es regularitze el deute, que experts xifren en 30.000 milions d'euros per l'infrafinançament, i no es carregue a la Generalitat: "Cal regularitzar el deute per a frenar la nostra sagnia i, en la mesura en què no s'ha de dedicar diners a pagar interessos, alliberem crèdit per a millorar els drets dels valencians", ha dit.

En resum, ha postil·lat: "Volem un sistema de finançament constitucional i la descàrrega del deute, que no s'ha degut al fet que hem gastat de més, sinó al fet que hem ingressat de menys de manera injusta", ha reiterat.