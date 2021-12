La metròpolis de Barcelona lidera el canvi energètic a fonts renovables

El sol és una font inesgotable d’energia. És neta, renovable, no requereix una gran infraestructura per instal·lar-la i permet als consumidors prendre un paper més actiu en la lluita contra el canvi climàtic.

L’aposta de l’AMB per aquesta font forma part del Pla Clima i Energia 2030, el programa que busca que el 30% del consum energètic de la metròpoli sigui renovable i aconseguir el 30% d’eficiència energètica.

Objectius de la UE

Actualment, al territori metropolità el 91,6% de l’energia consumida és d’origen fòssil i d’altres fonts, i només el 8,4% és renovable.

Els objectius del pla s’enquadren en les metes fixades per la Unió Europea per a tot el continent, que també impliquen reduir les emissions de gasos hivernacle en un 40% respecte a l’any 1990.

El Pla Clima i Energia 2030 impulsat per l’AMB consta de 92 mesures que permetran a la metròpoli adaptar-se a l’emergència climàtica, que van des dels canvis d’hàbits (des de l’ús de transport públic a la mobilitat amb bicicleta) a la rehabilitació d’edificis per millorar l’eficiència energètica.

Instal·lacions fotovoltaiques

Per encarar el canvi de model energètic, des de l’AMB s’han invertit 26 milions d’euros amb l’objectiu de muntar 215 instal·lacions fotovoltaiques a tot el territori (excepte Barcelona), "la qual cosa ens converteix en l’administració pública líder en l’àmbit estatal", va indicar Eloi Badia, vicepresident de l’àrea d’Ecologia de l’AMB.

Aquestes instal·lacions tindran una potència de 22 MWh i representen l’estalvi de 5,8 tones de CO₂ i equival al consum de 9.000 llars.

Aquestes es divideixen en dos grups: les cobertes fotovoltaiques i les fotolineres.

Les primeres s’instal·len en "cobertes d’edificis i espais públics", assenyala Ana Romero, cap de Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental, com poden ser des dels terrats dels ajuntaments fins a instal·lacions escolars. "A les escoles hi ha actuacions interessants des del punt de vista pedagògic, perquè un equip explica com és la instal·lació, els nens aprenen i els docents tenen eines interessants per ensenyar sobre les fonts renovables", precisa Romero.

Una gran part de les plaques s’estan instal·lant en plantes de potabilització i tractament d’aigua.

"Aquests espais es troben prop dels punts de consum i tenen un potencial enorme a l’hora d’instal·lar plaques fotovoltaiques per generar energies renovables", explica Lladó, qui va precisar que les inversions previstes dotaran d’aquesta mena d’energies netes el 90% de les instal·lacions d’aigua.

Fotolineres

Les fotolineres són instal·lacions amb plaques fotovoltaiques que permeten no sols recarregar automòbils elèctrics, siguin privats o dels ajuntaments, sinó també proveir d’energies netes la xarxa elèctrica de la metròpoli.

Actualment, hi ha set fotolineres en funcionament, tres a punt d’entrar en servei, i 12 més en procés de licitació.

Les fotolineres permeten recarregar vehicles elèctrics gratuïtament. AMB

"Al final del 2023 tindrem 150 punts de recàrrega per a vehicles", va anunciar Lladó.

Les fotolineres també funcionen com a aparcaments del sistema Park & Ride, on el propietari pot deixar recarregant gratis el seu vehicle per prendre un transport públic a un altre punt de la metròpolis; una altra línia d’acció per impulsar el canvi d’hàbits.

Generar i rebre energia

Algunes d’aquestes fotolineres, com la de Molins de Rei, compten amb uns equips de recàrrega bidireccionals, pioners en l’Estat espanyol, que permeten que un vehicle connectat pugui aportar energia a la xarxa elèctrica.

Així l’AMB ajuda a resoldre un dels reptes de les fonts renovables: el seu emmagatzematge. D’aquesta manera l’energia pot ser acumulada i usada en hores de menor insolació o en les franges nocturnes, independentment de la climatologia.

Cal precisar que mentre que una llar consumeix una mitjana de 9,6 kWh d’electricitat, la bateria d’un cotxe és capaç d’emmagatzemar entre 22 i 100 kWh.

Amb aquesta mena d’instal·lacions no sols es generen energies renovables, "sinó que empoderem energèticament la ciutadania: li donem eines perquè tingui un paper clau en el sistema energètic i decideixi què vol fer amb l’energia generada: si la vol emmagatzemar, vendre a la xarxa o utilitzar-la", explica Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB.

A més, les fotolineres bidireccionals o 'Vehicle to Grid' també permeten redirigir l’energia creada per la font solar a equipaments pròxims. En el cas de Molins de Rei, quan no es fa servir en la recàrrega de vehicles, s’utilitza per dotar d’electricitat un poliesportiu pròxim.

Inversions

Les actuacions per a la transició energètica tenen diferents vies d’inversions: els fons FEDER que són atorgats per la Unió Europea, els programes finançats pel PSA (vegeu requadre) i les inversions vinculades a programes de tractament d’aigua i residus, gestionats amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’AMB ha fet una inversió molt important en tecnologia fotovoltaica en instal·lacions de tractament d’aigua. AMB

El Conveni FEDER van signar la Generalitat de Catalunya i l’AMB l’any 2017 per a la gestió de projectes metropolitans dins del programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a àmbits com les smart cities, la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica o la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural.

Gràcies a l’execució del projecte FEDER de foment de les energies renovables, l’AMB podrà disposar, a finals del 2023, de 5 MWp de potència instal·lada, que equival al consum de 2.079 llars, a fer 286 voltes al món en un cotxe dièsel en un any o a la plantació de 69.000 arbres.

Ajuntaments renovables

Aquest objectiu s’emmarca en l’actuació Ajuntaments 100% renovables, que forma part del Programa Marc d’actuacions d’Energia i Clima (PMEC).

Amb aquest programa, l’AMB pretén que els ajuntaments aconsegueixin la neutralitat en emissions i que tot el consum dels edificis municipals i l’enllumenat públic sigui 100% de fonts netes l’any 2030.

Per assolir aquest objectiu "serà necessari instal·lar fins a 100 MWp de producció fotovoltaica", va indicar Romero, però també reduir el consum municipal a la meitat de l’actual.

Actualment, els ajuntaments consumeixen més de 235.408 MWh l’any, la qual cosa equival a l’energia necessària per a 26.164 llars. Aquest volum representa la generació de 32.652 tones de CO2.

Per canviar de model energètic, l’AMB ha redactat i lliurat plans d’instal·lació de cobertes fotovoltaiques en 17 dels 35 municipis metropolitans. A més, ha realitzat l’inventari de cobertes en nou municipis més, mentre que altres tres –El Prat de Llobregat, Viladecans i Sant Climent de Llobregat– compten amb el seu propi programa.

Segons estudis fets per l’AMB, la capacitat de generació d’energia solar entre els municipis analitzats és de 46,76 MWp, la qual cosa suposa el 25% del consum actual d’aquests ajuntaments.

Com podem aconseguir la neutralitat

Reduir en un 40% les emissions de CO2 implica descendir dels 16,37 milions de tones generades el 2005 als 9,82 milions el 2030. Les accions del Pla Clima i Energia contemplen reduir-les un 13,2% al territori, que se sumarà al 26,2% que s’aconseguiria gràcies a les accions dels municipis sobre els seus serveis i competències. Quant a les accions impulsades per l’AMB, un 24% de les reduccions seran per millores en les instal·lacions metropolitanes, un 35% per millores en eficiència energètica i un 41% per canvis en la mobilitat.

Important inversió

El Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) va ser aprovat per l’AMB per fer costat als municipis a través d’accions que potenciïn la sostenibilitat ambiental del territori.

Per finançar-lo, l’AMB compta amb un crèdit de 110 milions d’euros que es destinaran a projectes de desenvolupament que estiguin enfocats a la transició ecològica i energètica.

A més dels citats programes d’instal·lació de cobertes solars i pèrgoles fotovoltaiques per a la transició energètica, entre les accions es troben l’aposta per la mobilitat sostenible amb la creació de nous carrils bici o l’ampliació del servei de bicicleta compartida.

Els projectes que finançarà l’AMB també cobreixen camps com la gestió responsable de l’aigua, l’impuls de la innovació ambiental, la transició a l’economia circular, la conservació mediambiental i de biodiversitat i la integració de la sostenibilitat en obres i edificis.