El Temporada Alta cierra su 30 edición con 57.622 espectadores y cifras "similares" a las de 2019

Lo ha explicado este viernes el director del festival, Salvador Sunyer, en rueda de prensa de balance de la edición junto al director de Promoción Cultural y Bibliotecas de la Generalitat, Josep Vives; el concejal de Cultura de Girona, Quim Ayats, y la de Salt (Girona), Núria Heras.

Sunyer ha detallado que la media del comprador es de 44 años y un 66% son mujeres y un 32% hombres -"hay un déficit masculino brutal", ha advertido-; y ha destacado que un 69% son nuevos públicos y un 34% de fuera de las comarcas gerundenses.

El festival ha cerrado con unos ingresos de 3,3 millones de euros, un 46% de los cuales provienen de fondos públicos, un 30% de actividad privada y otros recursos, y un 22% son de las entradas vendidas, según datos provisionales.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y MIRADA PUESTA EN LO LOCAL

Sunyer, que ha asegurado que ha sido un "buen festival", ha valorado la viabilidad de la modalidad telemática aunque ha matizado que los espectadores tienen interés por los formatos ideados para ser consumidos en formato digital, como cortos audiovisuales, y no en las funciones teatrales grabadas.

Ha reivindicado que el festival, que ha propuesto 15 funciones en 14 países, tiene vocación internacional aunque sobretodo pretende apelar al público de proximidad porque está "arraigado en Girona", donde ha dado trabajo a cerca de 1.200 profesionales, entre técnicos, artistas y proveedores.

REPENSAR EL SISTEMA ESCÉNICO EN TODOS LOS NIVELES

Ante estas cifras, ha asegurado que la pandemia "ha afectado relativamente poco al festival" aunque sí ha servido para plantear la necesidad de repensar el sistema teatral a nivel estatal, autonómico y local, y específicamente ha pedido que el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Gobierno ponga el foco en la actividad artística y no en temas estructurales, ha dicho textualmente.

A nivel catalán, ha agradecido el trabajo y apoyo de la Generalitat al sector teatral desde el inicio del Covid-19, "que no ha sido modélica pero sí muy buena", y ha reclamado más recursos para los teatros municipales, que considera que tienen un presupuesto que ha tachado de ridículo si se compara con el de los teatros en Francia.

Ha llamado a que los teatros de proximidad vuelvan a ser motor de la escena cultural catalana y no únicamente espacios de exhibición, y ha asegurado que Girona necesita un nuevo teatro "comme il faut', como tienen todas las ciudades medianas europeas".

Preguntado por la edición de 2022, ha evitado avanzar información sobre los espectáculos pero ha asegurado que será más potente y en nuevos espacios más allá de los habituales, "siempre en el ámbito de los países catalanes".

SISTEMA ESCÉNICO ROBUSTO Y TEATROS MUNICIPALES

Vives ha reafirmado el compromiso de la Generalitat para reforzar el aspecto social y educativo de la cultura y para garantizar el funcionamiento de los teatros de proximidad dentro de una estructura cultural catalana robusta, y dice que el aumento de la partida para Cultura que contemplan las cuentas catalanas permitirá trabajar en esa línea y "estabilizar" el sector.

Y aunque ha recordado que el futuro de las artes es híbrido y no solo presencial, ha dicho que "no basta con lo digital y no se puede sustituir el directo", ha celebrado las ganas que ha visto en el público para volver a las salas después de la pandemia y ha remarcado que los espacios culturales son seguros.

Por su parte, Ayats ha ensalzado la "apuesta clara por la nueva creación catalana" del festival y su fortaleza y capacidad de adaptación y de trabajo conjunto y transversal para mantener una ventana abierta a la ciudadanía que busca su participación en el mundo cultural.