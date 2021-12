Consejera de Igualdad "ruega" a Núñez que deje claro que la posición del PP C-LM es en contra de los maltratadores

De este modo ha reaccionado Fernández, en la firma de un convenio de colaboración con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tita García Élez, en materia de prevención de la violencia de género, después de que el portavoz de los 'populares' albaceteños cuestionase en el pleno del Consistorio la gestión de estas ayudas y propusiera destinar los fondos contra la violencia machista a infraestructuras.

"Este señor se atreve a decir que qué hacemos gastándonos el dinero en chorradas y tonterías, en lugar de hacer trenes. Esto es lo que dijo el portavoz del PP en Albacete, y lo peor de todo es que nadie de la Dirección del PP lo ha corregido", ha condenado la responsable regional de Igualdad.

"No me atrevo a exigirle, porque no quiero que se ponga a la defensiva. Por ello, ruego al señor Núñez que, por favor, amoneste públicamente a este concejal, deje claramente escrito y dicho que la posición oficial del PP es contra los maltratadores, contra la violencia machista y no cuestiona, en ningún caso, que las mujeres son víctimas".

Dicho esto, ha alertado que este tipo de palabras "alimentan el negacionismo y la desinformación, y el negacionismo y la desinformación en este momento son un enemigo invisible pero poderoso que debilita a las víctimas y empodera a los que tienen el poder, que son los maltratadores y los delincuentes".

(Habrá ampliación)