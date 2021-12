Iggy Pop, Maneskin, Black Eyed Peas, Christina Aguilera i Martin Garrix, en el I Diversity València Festival

Amb el lema Diversity València, el certamen, que trau a la venda aquest divendres les entrades, oferirà tres dies de programació en tres escenaris principals amb "el compromís per donar a València una finestra d'accés a fenòmens musicals internacionals, tant consolidats com a emergents, que s'uneixen en un espectacular espai per a la cita".

El festival pretén ser, a més, "un lloc per a la conscienciació social i la diversitat com a eix transversal a través de la música, des d'un line up icònic, heterogeni i intergeneracional", recalca l'organització en un comunicat.

Així, el dijous 21 de juliol, a la banda italiana Maneskin se li uniran irreverents històrics com el padrí del punk, Iggy Pop, amb qui recentment han col·laborat en el tema 'I wanna be your slave', en una espècie de picada d'ullet a la cultura glam amb relleu generacional.

Els cants a la vida de Zaz, icona del pop francés, componen l'esquema de les presències femenines més potents del primer dia al costat de l'aposta penetrant de la noruega Aurora, encarnació de la veu de les muntanyes en el major èxit de Frozen 2.

Se suma als tres grans escenaris els expectantes inicis com a cantant d'Owenn, després d'haver sigut coreògraf d'artistes com Lady Gaga o Alicia Keys i d'haver generat els moviments impossibles per al llegendari 'Run The World' de Beyoncé.

Exemple de carreres que es fan virals gràcies a la plataforma de Youtube o Spotify com la del duo alemany Milky Chance o la de la jove agrupació noruega d'orígens xilens, Boy Pablo; posaran la part més indie de la jornada. Els acompanyaran el tercer millor dj del Mag Top 100 DJs: Armin van Buuren, màxim exponent del so trance i una de les figures més influents de la música electrònica a tot el món.

El "poder femení" es fa notar amb molta més força el divendres 22 de juliol. El segon dia de festival porta la tornada als escenaris en la seua gira mundial de la guanyadora de diversos Grammy: la diva Christina Aguilera. Amb ella, la rosarina Nicki Nicole amb qui a més ha col·laborat en el seu últim vídeo 'Pa mis muchachas' i que s'ha convertit en una de les presències més potents i amb major projecció del panorama musical actual pel seu original so urbà.

NOVA GENERACIÓ MUSICAL

En representació de la nova generació musical, la trobada també comptarà amb l'actuació de dones afrodescendents tan sòlides com Koffee (única actuació a Espanya): cantant, rapera i dj jamaiquina guanyadora del Grammy al millor àlbum de reggae. L'única dona de la història i la persona més jove a aconseguir aquest guardó.

Al costat d'ella, figures de major recorregut artístic que troben el seu germen en el continent africà. És el cas de la nigeriana Nneka: millor actuació africana en els premis MOBO i cantautora amb un fort contingut de reivindicació social.

L'actuació de la nord-americana Kelis -guanyadora dels premis Brit i nominada a dos Grammy-, i l'"enigmàtica" atmosfera generada per la iraniana Sevdaliza -el treball fet de la qual a força d'electrònica, punk, trip hop i avant-pop ha sigut descrit com un "canvi de gènere"-, se sumen a la jornada del divendres al costat de l'espectacle electrònic del que ha sigut nomenat tres vegades consecutives millor dj del món: Martin Garrix.

El blues psicodèlic i funk de la banda d'arrels neozelandeses i neerlandeses My baby formarà part, entre altres actuacions per confirmar, del segon dia de Festival.

El tercer dia de Diversity València Festival es guarda un dels "plats més forts de la seua primera edició": l'actuació de la Black Eyed Peas que, amb una història de sis Grammys sota el braç i quatre discos platí als Estats Units, ha reprès força des del moviment Black Lives Matter. Els acompanyarà l'artista digital Don Diablo que serà l'encarregat de pujar l'electrònica en aquesta ocasió al costat de la seua habilitat quasi profètica per a aprofitar les tendències.

Se li unirà el soul de Rag'n'Bone Man i l'indie rock de la banda canadenca Mother Mother. També l'esperada tornada als escenaris de Cupido, el projecte musical del conegut Pimp Flaco i de la banda indie canària Solo Astra que reafirmen la seua col·laboració després de la recent publicació de nous temes com 'Se apagó' o el seu últim llançament 'Todas menos tú'.

La programació aposta així mateix per carreres com la del cantant afroamericà Todrick Hall -un dels referents més inspiradors als Estats Units en la lluita per la diversitat sexual-, que protagonitzarà un dels moments més colorits de la cita amb un xou inspirat en la cultura drag.

També referent en aquest sentit, la compositora i cantant neoyorkina LP a qui li professen un addictiu fanatisme a nivell mundial després de l'aparició del seu major èxit, 'Lost on you'.

Les noves confirmacions s'anunciaran a partir del 20 de desembre tant en la web com en les Xarxes Socials de Diversity València Festival. L'organització llançarà una Oferta Inicial amb Preus Promocionals per als 5.000 primers Abonaments Generals i les primeres 5.000 entrades de cada dia i anuncia que no se solaparán les actuacions en els tres grans escenaris principals.