Detingudes tres persones per contractar una targeta de crèdit a nom d'un altre i estafar 2.000 euros

Els detinguts,en el marc de l'operació 'Lostpacket', són dos dones i un home, d'entre 25 i 56 anys. L'actuació es va iniciar el passat mes de novembre després de la recepció d'una denúncia interposada en el lloc principal de la Guàrdia Civil de Paiporta, en la qual el perjudicat manifestava que persones desconegudes havien contractat una targeta de crèdit al seu nom.

El 'modus operandi' consistia a fer-se amb dades personals de terceres persones, per a servir-se d'ells, amb la finalitat de generar documents falsos com a targetes de crèdit. Una vegada obtinguda la targeta, presumptament procedien a usar-la de manera online per a realitzar compres en comerços.

Posteriorment, les compres realitzades eren enviades a punts de recollida per a evitar vinculacions amb els detinguts. Fruit de les investigacions practicades i a l'establiment de nombrosos dispositius de vigilància en el punt de recollida, es va poder determinar la implicació del presumpte autor dels fets i la seua vinculació amb altres dos persones, de nacionalitat veneçolana. Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 d'Alzira.