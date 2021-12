L'Ivace avança la publicació de la seua convocatòria d'ajudes Digitalitza 2022 amb un pressupost de 8 milions

"Des de l'Ivace -ha assenyalat el conseller d'Economia i president de l'Institut, Rafa Climent- s'està fent un esforç extraordinari en la redacció, tramitació i publicació de les convocatòries perquè els empresaris i empresàries tinguen el temps suficient per a preparar els seus projectes i puguem arribar al major nombre d'empreses possibles".

El termini per a presentar les sol·licituds a Digitalitza 2022 comença el pròxim 12 de gener "i ens agradaria seguir la tendència d'anys anteriors on la majoria dels projectes subvencionats estaven liderats per xicotetes i mitjanes empreses que per primera vegada van optar a aquestes ajudes" ha indicat Climent.

El pressupost de la convocatòria Digitalitza 2022 ascendeix als 8 milions d'euros i la unitat d'innovació de l'Ivace els destinarà a finançar projectes d'implantació i engegada de solucions innovadores que afavorisquen la Digitalització de les pimes, a projectes d'implantació de bessons digitals, de sistemes de planificació de recursos empresarials, de sistemes avançats de seguretat o d'intel·ligència artificial entre uns altres.

Cada empresa podrà presentar un únic projecte. L'ajuda màxima per projecte no superarà els 100.000 euros i la subvenció serà de fins al 40% dels costos elegibles del projecte per a les accions liderades per xicotetes empreses i fins al 30% per a aquelles que desenvolupen les mitjanes empreses.

Dins de cada projecte l'Ivace podrà subvencionar els costos d'adquisició de llicències de programació, de desenvolupament d'aplicacions a mesura, d'adquisició o adaptació de béns d'equip, així com la contractació de servicis d'assistència tècnica o consultoria.

L'ajuda de l'Ivace compta amb cofinançament europeu i el termini de presentació de sol·licituds comença el pròxim 12 de gener i finalitzarà el 3 de març.

R+D+I EMPRESARIAL

La convocatòria Digitalitza s'emmarca dins del Pla de R+D+i Empresarial de 2022 de l'Ivace dotat amb 23,5 milions d'euros i les convocatòries dels quals segons ha anunciat el conseller Climent "està previst publicar abans que finalitze l'any com la de Digitalitza".

Per al responsable d'Economia, "els empresaris i empresàries de la Comunitat Valenciana han demostrat la seua aposta ferma per la Digitalització com una de les palanques de canvi per a la recuperació de l'economia, del teixit productiu i l'ocupació".

"Prova d'açò -ha afegit Climent- són els més de 90 milions d'euros invertits en el període 2018-2021 en els prop de 2.000 projectes de Digitalització que l'Ivace ha donat suport amb 30,3 milions d'euros".