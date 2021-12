CCOO denuncia la falta de personal mèdic per a les unitats Samu de València aquest nadal

En eixe sentit, apunta al fet que hi ha zones en les quals es produeix "un detriment" en l'assistència sanitària perquè "no es garanteix la presència de facultatius en tots els horaris". Per exemple, es prioritza que hi haja aquest personal en els torns de 24 hores, causant escassetat en les unitats de 12 hores.

D'aquesta manera, "se sobrecarrega a les unitats que sí disposen de personal mèdic". CCOO assenyala que la falta d'aquests professionals ha arribat a un punt en el qual es deneguen els permisos al personal per necessitats del servici, la qual cosa, "si se suma a la càrrega de treball per l'increment de casos covid i al cansament arrossegat per la pandèmia, dona com resultat una plantilla exhausta i amb moltíssimes dificultats per a conciliar amb les seues famílies".

Quan una unitat ha de desplaçar-se sense facultatiu és assistida a distància pel personal mèdic del CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències).

En eixos casos la infermeria ha d'assumir totes les funcions assistencials, "augmentant així el seu nivell d'estrés i causant certa indefensió i inseguretat jurídica" per a ells i per als tècnics d'emergències sanitàries, ja que "han de realitzar tasques ideades per a tres categories professionals que acaben realitzant només dos".

Quant al personal mèdic coordinador, també "s'enfronten a la mateixa problemàtica, grans càrregues de treball, professionals sense cobrir i permisos denegats". Fins i tot els locutors i locutores del CICU "tenen grans problemes" per a ser substituïts, segons les mateixes fonts.

Amb aquestes "manques" d'un servici de "vital importància" per a la ciutadania, CCOO "no entén com la Conselleria de Sanitat pretén canviar a un model autonòmic quan encara no ha resolt les manques d'un provincial".

Per tot açò, aquest sindicat "exigeix millorar les condicions laborals del personal per a una òptima atenció sanitària". "És vital per a la ciutadania resoldre el problema del personal del SAMU, que es troba en una situació cada vegada més insostenible i de repercussions impredictibles", ha postil·lat.