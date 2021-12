Mucha Muchacha porta al TEM la reivindicació de Las Sinsombrero en forma de dansa

Un dia dels anys 20, Federico García Lorca i Salvador Dalí passejaven per la Porta del Sol de Madrid acompanyats de dues amigues i companyes de generació, les pintores Margarita Manso i Maruja Mallo. En un moment del recorregut, van decidir llevar-se els seus capells com a símbol d'alliberament mental i creativa, un gest que, aleshores, resultava impensable en una dona.

Aquell mateix dia en Sol, Manso i Mallo van ser apedregades per la seua valentia, però van asseure les bases d'un moviment artístic de dones decidides a trencar amb els convencionalismes, adoptar la modernitat europea i no conformar-se amb ser esposes i mares.

El grup, conegut com Las Sinsombrero, va incloure també a poetes, escultores, il·lustradores, filòsofes, artistes gràfiques i periodistes, algunes tan emblemàtiques com María Teresa León, Concha Méndez o Rosa Chacel. No obstant açò, la Guerra Civil les va relegar a l'oblit, veient-se obligades a escollir entre l'exili, la presó o fins i tot la mort, si decidien romandre a Espanya.

Amb el temps, la història de Las Sinsombrero es va convertir en inspiració de noves generacions d'artistes, per als qui aquelles dones van tindre la gosadia de reivindicar uns conceptes -sororitat, feminisme, apoderament- que hui en dia encara defineixen aquesta lluita per la igualtat i la no discriminació", ressalta la sala del Cabanyal-Cabanyamelar en un comunicat.

La formació madrilenya Mucha Muchacha va ser un d'eixos col·lectius, majoritàriament femenins, que van decidir arreplegar el testimoni d'aquell grup de pioneres. Després de diversos anys d'investigació, van crear una peça curta de dansa contemporània basada en aquest discurs transgressor (Volum 1) que el passat mes d'abril va poder veure's en el festival Dansa València.

Mesos després, s'ha expandit escènica i coreográficamente per a convertir-se en el seu primer espectacle de llarga durada, 'Mucha Muchacha (l'obra)', que aquest dissabte s'estrenarà a València.

Les intèrprets i ballarines Ana Botía, Marta Marbre, Belén Martí Lluch, Chriara Mordeglia i Marina de Remedios, sota la direcció de Celso Giménez, oferiran el seu particular homenatge a unes dones que, "un segle després, segueixen amb el seu cap descobert, lliure i plena d'imaginació", conclouen.