Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), l'incident s'ha registrat sobre les 00.40 hores per causes que no han sigut precisades.

Fins al lloc del sinistre s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha realitzat diverses maniobres d'estabilització al motorista, que presentava politraumatisme.

Posteriorment, l'home, de 43 anys, ha sigut traslladat a l'Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa en l'ambulància de Suport Vital.