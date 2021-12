El pianista James Rhodes cierra mañana el programa del V Centenario del Sitio con un concierto en el Teatro Bretón

James Rhodes ha acuñado un tipo de recital propio y personal, donde, además de tocar, contextualiza las obras que interpreta y cuenta sobre el escenario la historia y apuntes biográficos de los compositores.

El pianista y escritor británico convierte el concierto clásico tradicional en una auténtica experiencia inclusiva. El músico inglés, afincado en España, comparte en sus conciertos su amor y pasión por la música y consigue que cada uno de los miembros del público conecte con él y con los grandes compositores que presenta e interpreta.

A lo largo de una hora y media de duración, aproximadamente, el pianista interpretará Sonata in E minor Op 90 13' (Beethoven); Rhapsody in G minor 6' (Brahms); Intermezzo in E Flat 6' (Brahms); y Sonata in C major Op 53 'Waldstein' 24' (Beethoven).

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Bretón o a través de la web teatrobreton.org por 30, 28, 20 y 14 euros. A estas tarifas se podrán aplicar descuentos para grupos organizados de 12 o más espectadores, 20% de descuento; Carné joven, 15% de descuento; y desempleados, 15% de descuento.