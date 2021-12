La UCAV está presente en la XI Conferencia Ibérica de Emprendimiento con una ponencia sobre innovación

El trabajo titulado 'Methodogical and Economic Proposal for the elaboration of a Data Protection Impact Assetement (DPA) in the processing of personal data using techniques of massive analysis of sensitive data (health) to combat epidemics such as COVID-19', desarrollado por los doctores Álvaro Gómez Vieites, Ricardo Reier Forradellas, Sergio Náñez Alonso y Miguel Ángel Echarte Fernández, ha sido presentado dentro de la mesa de trabajo dedicada a 'Innovación, Tecnología y Emprendimiento', en la que han participado Universidades españolas, portuguesas y brasileñas, ha informado la UCAV.

En el trabajo, los profesores de la UCAV han desarrollado una metodología que permite realizar una Evaluación del Impacto en Protección de Datos (EIPD) aplicada a tratamientos de datos personales que impliquen un uso de técnicas de Big Data y Business Analytics. "Esta metodología se hace especialmente necesaria en categorías tan sensibles como el ámbito sanitario", han destacado.

El trabajo, presentado por el director de la Escuela de Negocio de la Universidad Católica de Ávila, el doctor Ricardo Reier Forradellas, además de evaluar el impacto económico de este tipo de metodologías, permite abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad de los datos y la protección de la privacidad de los interesados.