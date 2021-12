Lo último en pijamas para regalar(te) esta Navidad

En invierno lo que apetece es estar en casa calentito y en pijama. Trabajar en pijama (si tienes la suerte de tener la opción del teletrabajo), ver películas en el sofá con manta, palomitas y pijamita calentito o pasarte un domingo entero sin cambiarte de ropa. Pero, nuestra mirada se fija aún más en la ropa de dormir cuando llega la Navidad, porque es el momento perfecto para regalar y regalar(te) esta prenda adorable. Que el pijama es nuestra prenda favorita de invierno lo sabe todo el mundo, lo sabe hasta la Vecina Rubia que, por fin, ha lanzado la nueva colección de pijamas (con mucho “brilli-brilli”) en la web de Women' secret.

Seguro que tú tienes muy claro que quieres un pijama esta Navidad y no te costará autorregalarte el que llevas tiempo siguiendo. Pero, si todavía tienes dudas sobre si regalar un pijama o no, piensa que, al igual que a ti, le gusta a todo el mundo, tienes mucha variedad para elegir, en invierno se buscan los calentitos y no es un regalo en el que necesites una gran inversión de dinero. Lo cierto es que los hay muy asequibles en la mayoría de ecommerce.

Los más ‘cute’

De los pijamas más monos que podemos encontrar, sin duda, muchos están en El Corte Inglés. Finos, gordos para el frío, clásicos, en camisa, con o sin estampados, los hay para todos los gustos ¡y de todos los colores! Si eres una mujer a la que le gusta sacar su lado juvenil, por ejemplo, este pijama de Snoopy es ideal (¡y nada caro!).

Saca tu lado juvenil. El Corte Inglés

Los favoritos de los niños

Por otro lado, los pijamas más divertidos para niños son aquellos que contienen cuantos más dibujos mejor. Un niño o una niña no quiere un pijama morado o verde liso, sin ningún dibujo, quieren dormir con sus super héroes, personajes o princesas favoritas. Por ejemplo, a qué niño (¡y padre!) no le gusta o a jugado a Super Mario Bros... Muy pocos existen que no hayan jugado, por eso, este pijama de niño de El Corte Inglés es un acierto seguro para regalar esta Navidad.

Los favoritos de los niños, también en El Corte Inglés. El Corte Inglés

Los que están más de moda

A la vanguardia de la moda en pijamas lleva muchos años Women' secret, solo hay que ver dónde se lanzan las líneas de pijama más de moda, como la última de La Vecina Rubia. También en este ecommerce destacan los pijamas de sagas como Harry Potter con modelos ideales tanto para mujeres como para hombres.

Hay un modelo para hombre y otro para mujer. Women'Secret

Pero en Women' secret no solo hay pijamas de Harry Potter o la Vecina Rubia, hay muchos más. Si no te quieres perder la gran variedad, y algunos con rebaja, ojea su página web.

Pijamas para toda la familia

Un regalo perfecto para poner debajo del árbol familiar esta Navidad puede ser un pijama para cada miembro de la familia, para poder pasear y dormir en casa iguales (¡hasta la mascota!), pero cada uno con su modelo ideal.

Todos los miembros de la familia pueden dormir iguales. Amazon

