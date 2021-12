El truco para no pasar frío este invierno lo tiene Geographical Norway (y el abrigo rebajado que ahora cuesta 65 euros)

El invierno aún no ha comenzado, pero el frío sí ha llegado a nuestras vidas. Si bien es cierto que esto hace las delicias de quienes no soportan el calor, de los que adoran los planes caseros (¡con manta incluida!) o los amantes de los deportes nivales, también lo es que es la época de catarros, anginas y resfriados por antonomasia. Y uno de los motivos más comunes por los que solemos ponernos enfermos es porque no nos abrigamos adecuadamente... ¡agobia llevar más capas que una cebolla! Pero, ¿y si invertimos en un buen abrigo y disfrutamos de esta estación como merece?

En el mercado, son muchas las marcas que ofrecen abrigos de calidad que, como cabe esperar, van sujetos a un tique alto; y lo cierto es que no siempre nos viene bien hacer frente a este gasto... ¡a no ser que haya alguna rebaja a la vista! Y en 20deCompras hemos dado con una muy interesante que afecta a una de las firmas más deseadas en esta materia: Geographical Norway. Como lo lees: de la mano de Amazon, podemos conseguir algunos de estos modelos con descuentos de hasta el 34%. De hecho, ¿sabías que hay un abrigo que puede ser tuyo por menos de 65 euros? ¡No pierdas la oportunidad!

El modelo más vendido... ¡y rebajado más de 30 euros!

Aunque según el color y la talla elegida las prendas de ropa a la venta en Amazon varían de precio y descuento, en el caso de la parka Bench se mantiene el mismo en casi todas las tallas. Así, de costar 99 euros, esta prenda puede ser tuya por menos de 65 euros, lo que supone un ahorro de 34 euros. Este modelo se va a convertir en uno de tus favoritos para sobrellevar las temperaturas invernales puesto que ofrece una apertura central con cremallera, algo diferente a lo que la marca nos tiene acostumbrados en sus otros modelos. Los bolsillos laterales, de tipo canguro, también están cerrados con cremallera. También dispone de un cordón ajustable para darle la estética que más nos guste o según las prendas que llevemos debajo.

El modelo Bench de Geographical Norway. Amazon

