Carmen Borrego lo tenía claro y, a pesar de las últimas discusiones públicas, comentó en Sálvame que, a pesar del distanciamiento con su hermana, iba a ir a su casa en Nochebuena. Sin embargo, un "eso ya lo veremos" que Terelu Campos respondió en Viva la vida hizo ver que quizá no iba a ser todo tan fácil. Pero parece finalmente se confirma la cena familiar.

"Mi madre no se merecía en estos momentos de su vida que no pasáramos la Navidad con ella y eso lo tengo radicalmente claro", declaró la hermana menos a principios de diciembre. "Quiero a mi hermana y mi sobrina, hemos tenido problemas y se solucionarán".

Se desconoce si han arreglado estas desavenencias, aunque no lo parecía por la respuesta que le dio Terelu públicamente a esta autoinvitación navideña. Pero podría ser que hayan dejado estos problemas a un lado, especialmente tras el fallecimiento de Verónica Forqué, que se quitó la vida en su casa a principios de semana.

Ambas hermanas vivieron hace años un caso similar con su padre, por lo que este caso las ha removido por dentro y han mantenido el contacto, sirviendo de apoyo la una a la otra.

Quizá por ello, parece que se han acercado un poco más y, aunque María Teresa Campos ha preferido no pronunciarse sobre con quién pasará la Navidad, Carmen Borrego ha confirmado que lo harán todas juntas.

"Cenaré con mi familia, no te quepa la menor duda. Vamos a estar todas", ha declarado a los reporteros. "Yo he dicho ya muchas veces y no me creéis: enfadarse no significa dejarse de querer".