Dos amigos de la infancia se reencuentran en '¡Boom!' tras 30 años

En televisión todo puede suceder y este jueves los espectadores de ¡Boom! lo pudieron comprobar cuando dos amigos de la infancia se encontraron en el concurso de Antena 3 treinta años después para enfrentarse por el premio del programa.

"Juanra, espera un momento que conozco a esa persona que es Miguel y que fue amigo mío de la infancia", afirmó Goyo, de Los Cachichis. "¿Qué? ¿Amigos de la infancia?", le preguntó Juanra Bonet sorprendido.

"Es una sorpresa, esto es espectacular, me estoy emocionando", admitió Goyo. El presentador, que no salía de su asombro, destacó: "O sea, tú no... Nadie sabía que el otro...".

Miguel le dijo que no, mientras que Goyo señaló que "creo que hacía por lo menos 30 años que no nos veíamos", y Bonet quiso saber cómo le había reconocido después de tres décadas sin verse.

"Hay varias cuestiones como que he visto fotos suyas porque todavía tengo relación con sus padres y con su hermano, pero físicamente no nos veíamos desde primero o segundo de BUP", reconoció Miguel.

"¡Qué encuentro más maravilloso! ¡Qué bonito! ¡Qué casualidad!", exclamó el conductor del concurso de Antena 3 antes de dar comienzo el programa y ambos amigos se deseaban suerte.

Un error en la primera bomba le sentenció

Los Cachichis fallaron en su primera bomba y sus rivales tuvieron que elegir a quién eliminaban. Miguel fue el que tomó la decisión de descartar a su amigo: "Voy a ser yo el que dé la noticia. Vamos a romper la pareja arbitral y vamos a dejar en el banquillo a Goyo".

Los Cachichis, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Todos se mostraron muy sorprendidos por la decisión: "En el amor y en la guerra...", se justificó el participante. "Pero si es tu compi de toda la vida y hace 30 años que no lo ves", comentó Bonet. "Es que está en el bando equivocado", señaló Miguel.

Antes de que Los Sindulfos se enfrentaran a la primera bomba, el presentador le preguntó a Miguel por Goyo: "¿Qué recuerdos tienes de él? ¿Tú te acuerdas de carrerilla de todo su nombre?".

El concursante no dudó del nombre de su amigo: "Gregorio Muro San José, por supuesto. Fuimos juntos en EGB, no es que fuéramos los dos a clase, sino que prácticamente éramos hermanos".

"Sus padres y su hermano Sergio, que por aquel entonces era pequeño, éramos prácticamente familia, pero en muchísimos sentidos, de compartir muchas cosas en unos tiempos, también, complicados en el sentido de recursos que había disponibles. Estoy eternamente agradecido a Goyo, a Sergio y a Gregorio y a Carmen que son sus padres", afirmó Miguel.

"Se nota que estás agradecido a Goyo, se nota...", le reprochó Bonet. "En este programa, cuando eliminas a alguien, es porque le tienes muchísimo respeto y admiración. Pero vamos, a la que has podido...", concluyó entre risas el presentador.