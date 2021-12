Un micro abierto revela el enfado de la presidenta de la Asamblea de Madrid: "Se han acabado los invitados, no digo más"

Un micrófono abierto ha revelado este jueves el enfado de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, a cuenta de la reivindicación de varios vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de Metro de Madrid. El grupo seguía desde la tribuna pública una proposición no de ley presentada por los grupos de la izquierda para poner en marcha un plan integral de actuación para las viviendas afectadas y la reparación de los daños.

Cuando estaba a punto de concluir el debate parlamentario con la intervención del diputado del PP Carlos Segura, los vecinos se han puesto en pie y se han quitado los abrigos para descubrir unas camisetas en las que se podía leer '¡¡Ayuso, responde!! Las casas se nos hunden' junto a un logo del suburbano madrileño resquebrajado.

Los diputados de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, al percatarse de la reinvindicación, se han puesto en pie y han comenzado a aplaudir a los vecinos, que visiblemente emocionados agradecían el gesto. El diputado del PP no ha podido empezar a hablar desde su escaño y se ha sentado. En ese momento ha tomado la palabra Carballedo. O al menos lo ha intentado.

"Me dirijo a las personas que están en tribuna... Señorías, por favor...", ha empezado a articular la presidenta, que apenas podía hacerse oír por los aplausos a los vecinos de San Fernando, que estaban invitados por los tres grupos de izquierda. "Se acabaron los invitados, eh, se han acabado los invitados, no digo más", se ha escuchado en ese momento. Presumiblemente, la presidenta se estaba dirigiendo a otros miembros de la Mesa, pero las cámaras de televisión que siguen la sesión no lo han mostrado.

La ovación ha durado alrededor de un minuto y medio y ha terminado con los vecinos desalojados de la tribuna de invitados por los servicios de la Cámara. Cuando ha retomado la palabra, la presidenta Carballedo ha recordado que el reglamento de la Asamblea impide que los invitados a las sesiones plenarias hagan cualquier tipo de manifestación sobre lo que ven y oyen.

"Especialmente, la Presidencia velará por el mantenimiento del orden en las tribunas públicas. Quienes, en estas, dieren muestras de aprobación o rechazo, faltaren a la debida compostura o perturbaren el orden, serán sancionados por la Presidencia con la inmediata expulsión de la sede de la Asamblea", consta en el punto 2 del artículo 137.

Así se lo ha recordado la presidenta de la Mesa, el órgano que ordena todo lo relativo al régimen interno del parlamento, a los diputados. "Si no somos capaces de respetar a las personas de tribuna y alentarles a que no cumplan su deber reglamentario tendremos que tomar alguna decisión, que no les va a gustar, respecto a los invitados de esta Cámara. Queda dicho", ha señalado Carballedo a modo de advertencia, que podría encajar con la aseveración que ha revelado el micrófono abierto en pleno enojo.

Esta no era la primera vez que Eugenia Carballedo llamaba la atención a los invitados de la tribuna por reaccionar, a favor o en contra, de los debates que estaban presenciando. Antes que con los vecinos de San Fernando había pasado con los activistas en defensa de los derechos LGTBI, aunque estos no han sido desalojados de la Cámara -aunque sí advertidos por sus ujieres- y han seguido todo el debate de la proposición de la ley de Igualdad de Vox, que ha decaído.

En lo que respecta a la proposición no de ley para poner en marcha un plan de solución a los vecinos de San Fernando de Henares afectados por el trazado del metro, ha acabado saliendo adelante con el voto de toda la oposición, (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos, y la abstención del PP.