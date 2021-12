Valencia CF anuncia que invertirá 80 millones del CVC para retomar las obras del nuevo estadio en septiembre de 2022

Así lo ha manifestado este jueves durante la Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia CF que se ha celebrado en el Palco VIP del Camp de Mestalla, ha informado el club en un comunicado.

El anuncio se produce después de que la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga aprobase el proyecto Laliga Impulso con el fondo de inversión CVC, que inyectará 2.00 millones en el fútbol profesional y compromete a los clubes a destinar parte de la dotación en infraestructuras, entre otras partidas.

Durante la Junta, el Valencia CF ha precisado que recibirá 120,7 millones de euros del fondo de inversión. La directora financiera de club ha detallado este jueves que destinarán "la mayor parte al nuevo estadio, unos 80 millones de euros". "Y lo referente a proyectos de marca o de digitalización, por ejemplo, también son proyectos para el nuevo estadio. LaLiga ya sabe que vamos a destinar ese dinero al nuevo estadio", ha señalado.

En ese sentido, Anil Murthy ha recordado la petición efectuada por el Valencia de una reunión de trabajo con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar el proyecto. "Espero verlo pronto para explicar todos los detalles", ha señalado Murthy. A este respecto, el 'president' avanzó el pasado 11 de diciembre que está "abierto" al encuentro si "hay una manera seria de actuar", un calendario y un proyecto.

En ese sentido, Murthy ha señalado este jueves que el Valencia tiene "todos los ingredientes para empezar este proyecto" y que estima que en septiembre de 2022 podrán "comenzar a construir el nuevo estadio teniendo en cuenta los plazos de licencias, etc".

Asimismo, se ha referido a los intentos, en el pasado, de vender la parcela de Mestalla para financiar la operación. "Estuvimos cerca con ADU, pero no funcionó. No dejamos de buscar compradores para esta parcela, pero la realidad es que no podemos regalarla a un precio muy bajo. Ahora entra CVC", ha valorado.

Sobre "qué tipo de campo" pretenden construir, Murthy ha señalado que esos detalles los presentarán "próximamente a Ximo Puig en la reunión de trabajo", pero ha avanzado que "el nuevo campo tiene que ser un centro de entretenimiento 24 horas al día durante los 365 días al año, que se juegue al fútbol una vez cada dos semanas, pero que sea un centro de ingresos constantes para el Club".

"Queremos que sea un centro de actividad para el Valencia CF, para su afición y los ciudadanos y visitantes de Valencia. Después de muchos años parado, es momento de empezar este proyecto lo más pronto posible, cuando tengamos las licencias y los permisos necesarios", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que después de invertir en el estadio "hay otro proyecto, la parcela de Mestalla". "Todo el proyecto en global estimamos que va a representar más de 500 millones de actividad económica en València. Es momento de empezar con este proyecto y hacerlo de forma sostenible para arreglar la situación financiera", ha sostenido.

Finalmente, Murthy se ha referido a las protestas de os aficionados para recalcar: "El Club tiene que responder y tiene que responder con hechos. Vamos a movernos con el proyecto del nuevo estadio, vamos a acabarlo después de muchos años parado, espero que el equipo suba posiciones en la tabla y espero ver un Mestalla que se centre en apoyar al equipo durante 90 minutos".