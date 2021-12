L'argentina Paola Vicenzi guanya el premi de novel·la Vargas Llosa amb la seua obra 'Equis Equilibrio'

El jurat ha estat format per Francisco Florit Durán, com a president, Soledad Puértolas Villanueva, Raúl Tola, José María Pozuelo Yvancos i Germán Vega García-Luengos en qualitat de secretari.

La novel·la es construeix a partir del diari de Sonia, una dona viuda que té una filla de 18 anys, i que porta una vida ordinària en la qual el que més valora és la bondat i el comportament modèlic de la seua filla. Però de sobte, Martina, la filla, pateix un brot psicòtic molt greu que la porta a l'aïllament complet a casa, doncs el seu comportament pot constituir un perill no només per a ella mateixa, sinó també per als altres, informa l'entitat en un comunicat.

Quant al nombre d'obres participants, l'edició 2021 ha batut el rècord d'originals presentats en tota la història del premi, amb 942 treballs procedents de 36 països, entre els quals s'explica, a més de 19 països iberoamericans, també amb obres procedents d'Alemanya, el Canadà, la Xina, Dinamarca, Egipte, els Estats Units, Filipines, França, Israel, Itàlia, entre uns altres.

Els membres del jurat han valorat especialment el fet que l'autora haja tingut la capacitat d'aprofundir en la ment d'una persona que està passant pel procés de cuidar a un malalt d'aquestes característiques, "reflectint-ho d'una manera tan viscuda que dona la sensació de constituir un diari real".

A més, aconsegueix fer partícip al lector del dur d'aquest procés en el qual "la incertesa i el dolor es barregen amb el rebuig i la invisibilitat social dels malalts mentals". Així mateix, el jurat ha destacat la profunda humanitat del relat i l'intens reflex de la desesperació i el cansament d'una mare que ha d'afrontar pràcticament sola la malaltia de la seua filla.

Malgrat de servir-se d'un estil quasi documental, l'autora aconsegueix, segons el parer dels components, dotar a la seua creació d'una bellesa quasi poètica i d'una potència sensibilizadora extraordinària. En opinió del president del jurat: "És una novel·la que informa, fa pensar i emociona".